GIUNTA ABRUZZO: GABINETTO PRESIDENZA, VARIAZIONE BILANCIO, INCARICHI, BILANCI ASL, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha deliberato, in attuazione del Common Understanding, le nuove procedure e linee d’indirizzo per la compatibilità degli aiuti di Stato ai fini di un più efficace controllo degli stessi.

Presa d’atto dell’accordo istituzionale tra Ministro per la Pubblica Amministrazione, Regione Abruzzo, Formez PA, ANCI Abruzzo, UPI Abruzzo e UNCEM Abruzzo per il rafforzamento della capacità amministrativa e la promozione dell’Intelligenza Artificiale attraverso il consolidamento del progetto “HUB delle Competenze” sottoscritto in occasione dell’evento “Open HUB: Abruzzo generatore di Competenze”.

Approvata la “Strategia di comunicazione integrata della Politica di Coesione della Regione Abruzzo attraverso i Programmi FESR, FSE+ e FSC 2021-2027”; autorizzato il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE a destinare le risorse, pari ad Euro 4.000,000,00, nell’ambito della dotazione di assistenza tecnica dei Programmi FESR e FSE+ Abruzzo 2021/2027, già destinata alle attività di comunicazione.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale, Mario Quaglieri, conferito a Fabrizio Giannangeli, dirigente regionale, l’incarico di direttore del dipartimento “Risorse”.

Accolta la proposta presentata dal Comune di Atessa intesa all’utilizzo delle ex stazioni “Piazzano” e “San Luca” dell’ex tronco ferroviario “Archi – Atessa” finalizzata al recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei detti cespiti regionali attraverso la ristrutturazione e destinazione socio-culturale degli spazi per mezzo della concessione in uso gratuito in favore del Comune medesimo per la durata di 19.

Autorizzato il Comune di Loreto Aprutino alla riserva di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, nella disponibilità del medesimo Comune, da assegnare per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.

Approvata variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 relative a:

1) Assistenza tecnica al Nucleo di valutazione verifica degli investimenti pubblici – restituzione somme da parte di Fi.R.A. S.p.a. € 9.338,65

2) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. € 611.637,00

3) Incentivo funzioni tecniche. € 13.673,34

4) Progetti Operativi in materia di implementazione del Registro Tumori regionale. € 34.657,18

5) Piano di monitoraggio per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa nella Regione Abruzzo. € 153.860,81

6) Fondo compensazione – adeguamento prezzi dei materiali da costruzione. € 10.313,00

7) Restituzione di somme da parte dei medici convenzionati per l’assistenza primaria per sentenze cassate dalla Suprema Corte. € 132.000,00

8) Assegnazione Ministero della Cultura per Residenze artistiche – Artisti nei territori. € 60.900,00

9) Piano Nazionale Complementare. Monitoraggio sopra e sottosuolo – edifici, idrico. € 65.000,00

10) Comitato etico territoriale per le sperimentazioni cliniche sui medicinali e sui dispositivi medici. € 220.887,00

11) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Corso di formazione manageriale. € 19.680,00

12) Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, svolte dall’Associazione Regionale Allevatori. € 385.632,40

13) Trasferimenti per servizi aggiuntivi prodotti dalla società TUA per il Comune di Pescara. € 1.965.792,90

14) PNRR. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN. € 6.091.704,32

Approvata la parziale revisione degli assetti organizzativi della Direzione Generale e del Dipartimento “Presidenza”.

Istituito e disciplinato, ai sensi della Legge Regionale 10 luglio 2024 n. 11, presso la Giunta regionale, il Gabinetto di Presidenza, per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto al Presidente della Giunta regionale, estraneo alle strutture amministrative dell’Ente, nel rispetto del principio di massima separazione tra politica e amministrazione.

Su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, approvato il piano regionale di contrasto all’introduzione e diffusione del batterio Xylella fastidiosa e contestualmente si affidano la realizzazione delle attività di ispezione visiva e prelievo campioni previste nel piano, per le annualità 2024/25, alle associazioni dei produttori olivicoli regionali riconosciute. Approvato, altresì, lo schema di convenzione per l’affidamento delle attività suddette.

Su proposta dell’assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità, Nicolettà Verì, riapprovazione del bilancio d’esercizio 2023 della ASL Pescara, del bilancio d’esercizio 2023 della ASL Avezzano Sulmona L’Aquila e del bilancio di esercizio anno 2023 della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) presso la Regione Abruzzo.