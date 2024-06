GIUNTA ABRUZZO: HUB DELLE COMPETENZE, TARIFFE TRASPORTI, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta straordinaria, la giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti.

Su iniziativa del presidente Marco Marsilio approvato lo Schema di Accordo Istituzionale tra Regione Abruzzo, Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez PA, ANCI Abruzzo, UPI Abruzzo e UNCEM Abruzzo per il rafforzamento della capacità amministrativa e la promozione dell’Intelligenza Artificiale attraverso il consolidamento del progetto ‘HUB delle Competenze’ regionale. Formalizzata anche la suddivisione del territorio regionale in 16 ambiti (HUB) che tiene conto della geografia territoriale relativa alle Strategie Territoriali.

Su iniziativa dell’assessore Tiziana Magnacca, approvato, nel rispetto della L.R. 53/2010, la proposta denominata “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle associazioni dei consumatori e utenti, iscritte nel registro regionale, per il sostegno del funzionamento delle sedi/sportelli”, per una spesa complessiva pari ad € 79.020,42 in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori ed Utenti.

Stabilita una partecipazione finanziaria della Regione Abruzzo all’evento “Phenomena” 2024 per un importo pari ad € 35.000,00, per favorire la promozione e la valorizzazione dell’artigianato abruzzese e delle attività produttive in generale. L’evento è in programma a Pescara il 4 e 5 luglio 2024.

Su iniziativa dell’assessore Nicoletta Verì, approvato lo schema di Accordo di regolamentazione dell’accesso e della partecipazione alla contrattazione regionale che intercorrerà tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali dei medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

Su proposta dell’assessore Umberto d’Annuntiis approvato l’adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma con specifico riferimento ai servizi urbani, suburbani e interurbani e alla tariffa “Unico” applicata nell’area metropolitana Chieti-Pescara.