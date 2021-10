GIUNTA ABRUZZO, IL PIANO DI DIFESA DELLA COSTA DALL’EROSIONE TRA I PROVVEDIMENTI APPROVATI OGGI

L’AQUILA – La Giunta, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato la versione finale del Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti.

Con il provvedimento, inoltre, sono stati approvati anche gli elaborati definitivi del “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei Cambiamenti climatici e dagli inquinamenti” redatti dal Servizio Opere Marittime, conservati agli atti del Servizio, ed inseriti sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione Pianificazione Territoriale, http://www.regione.abruzzo.it/content/fase-preliminare-e-fase-formativa. Il piano ora sarà trasmesso al Consiglio regionale per l’adozione definitiva.

Sempre su iniziativa di Marsilio, via libera all’adeguamento dell’ordinamento regionale agli il

Nello specifico, ci si riferisce sia a disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, alla semplificazione ed alla tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati nella nonché in materia di bed and breakfast che a disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla comunicazione della commissione europea sulla nozione di aiuto di stato, in materia di concessione di agevolazioni Ai fini della predisposizione del progetto di legge europea regionale 2021, la Giunta regionale, ha fornito specifici indirizzi, dopo aver effettuato una ricognizione presso tutte le strutture regionali degli eventuali atti europei che necessitavano di recepimento.