GIUNTA ABRUZZO: IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILE, INCARICHI DIRIGENTI, ACCREDITI STRUTTURE SANITARIE

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato il disegno di legge concernente misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

Su iniziativa del vicepresidente con delega all’Agricoltura e all’Ambiente Emanuele Imprudente, approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione Abruzzo e il Parco naturale regionale Sirente Velino per il controllo delle specie esotiche invasive.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, approvato il Piano Programma 2025-2027 della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.a. unipersonale ai sensi del controllo preventivo degli equilibri economico-finanziari sulle società in house nella predisposizione del Piano Programma Triennale.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, assegnazione in posizione di comando della dirigente regionale Eliana Marcantonio dalla Regione Abruzzo alla Presidenza del Consiglio – Struttura del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei.

Conferito alla dirigente regionale Emanuela Murri l’incarico “ad interim” di Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” del Dipartimento Presidenza– Programmazione- Turismo.

Su proposta dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, rilasciato l’accreditamento definitivo di base a favore della Nova Salus di Trasacco (AQ) per la Residenza Sanitaria Assistenziale Anziani (RSA), l’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio dedicato per Autismo sito della Sanex in Martinsicuro (TE) e all’ambulatorio dedicato per Autismo della Sanstefar Abruzzo di Pescara.

Rilasciati altresì gli accreditamenti definitivi di base a favore dell’Istituto Neurotraumatologico Italiano (INI) per Residenza Sanitaria Assistenziale Anziani Casa di Cura INI di Canistro (AQ), della Società Dott. De Luca per il Centro di Fisiokinesiterapia di Carsoli (AQ) e del Centro Fisiomedico Chirurgico SRLS per l’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica FKT di Paglieta (CH).

Ricondotta alla competenza della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila la definizione dell’accordo per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie della Residenza Protetta per Anziani “Ex Onpi” di L’Aquila ai fini del mantenimento dei LEA nell’ambito dei limiti economico-finanziari imposti dal Piano di Rientro e dalla LRA n. 9/2024.

Sempre su proposta dell’assessore Verì, la Giunta ha dettato le direttive regionali in merito alla costituzione del Coordinamento locale delle cure palliative (Organismo di coordinamento della rete locale delle cure palliative).

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, l’Esecutivo ha deliberato di avvalersi della “Fondazione Consiglio Regionale Eventi” per la predisposizione e gestione del programma di eventi “ASPETTANDO IL GIUBILEO”, la cui copertura finanziaria è garantita con le risorse assegnate con Legge Regionale 17 settembre 2024, n. 15 per € 300.000,00. Approvato anche lo schema di convenzione tra il Servizio Beni e attività culturali e la Fondazione con cui si andrà a regolamentare i rapporti tra le parti e ad individuare gli ambiti di gestione ed organizzazione di eventi o gruppo di eventi assegnati al settore cultura della Regione Abruzzo.