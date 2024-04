GIUNTA ABRUZZO: IMPRUDENTE, “GRANDE SODDISFAZIONE, OTTIMO LAVORO DI QUESTI ANNI CONTINUA”

L’AQUILA – “È una bella soddisfazione, per la prima volta della storia abbiamo un presidente e buona parte della Giunta, con il vicepresidente, dello stesso colore politico riconfermati. Credo che sia questo un dato politico, un dato storico, segno di un grande lavoro che è stato fatto in questi anni e che deve continuare”.

Così Emanuele Imprudente, della Lega, riconfermato oggi alla vicepresidenza della Giunta regionale d’Abruzzo con deleghe ad Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico, Ambiente.

“Sono stati anni complessi, sappiamo che abbiamo di fronte tante problematiche sul campo, abbiamo tanti dossier su tutte le tematiche che riguardano la nostra regione, e da oggi pomeriggio lavoreremo in maniera incessante nell’interesse degli abruzzesi”, ha aggiunto Imprudente.

“Affronteremo le criticità che vive il mondo agricolo abruzzese, come quello italiano in generale, legate alle norme europee che impattano in maniera importante su quelle che sono la possibilità di fare agricoltura nella nostra regione e alle criticità ambientali che dobbiamo in qualche modo cercare di modificare. L’agricoltura è un settore primario necessario e fondamentale per la nostra terra, segno di valore, di identità, di storia, di tradizione della nostra terra. Punteremo ancora di più su questo settore strategico per far crescere le nostre aziende, per sostenerle e mantenerle sapendo che l’innovazione, la digitalizzazione, l’aggregazione sarà fondamentale. Avremo a disposizione importanti risorse che serviranno proprio a fare tutto questo e dovremo attuare necessariamente un’azione ancora più incisiva di sburocratizzazione e di semplificazione”.

“Altro grande tema ancora aperto – ha osservato Imprudente – è quello dell’acqua e su questo tanto abbiamo lavorato in questi anni recependo molte risorse che abbiamo messo a disposizione delle società di gestione soprattutto per quanto riguarda l’ammodernamento delle reti e la riduzione delle perdite”.

“Insomma, abbiamo tante criticità ma soprattutto la convinzione e la certezza che questa è una grande regione fatta di donne e uomini che lavorano, che si impegnano, che hanno una storia, un’identità e che vogliono affrontare al meglio quella che deve essere la prospettiva di crescita. Noi come Regione dovremmo mettere a disposizione in maniera semplificata e serena quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione”, ha concluso Imprudente.