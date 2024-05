GIUNTA ABRUZZO: INCARICHI DIRIGENTI, AGGIORNAMENTO PREZZIARIO AGRICOLO, VARIAZIONE BILANCIO

L’AQUILA – La giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha modificato la dgr n. 714 del 28/11/2022, inerente il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022, provvedendo all’aggiornamento del prezzario agricolo regionale.

Approvato lo schema di addendum alla convenzione per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, a valere sulla Misura 20 del PSR 2014/2022, alla FIRA SpA, società in house della Regione Abruzzo.

Previste le misure atte per approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza che può determinarsi nell’ambito del sistema acquedottistico pescarese.

Sempre su proposta del vice presidente, approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica del PN Feampa 2021/2027 a FIRA SpA.

Deliberato lo schema di convenzione finalizzato alla regolamentazione dei rapporti giuridici e finanziari tra OI Regione Abruzzo e GAL pesca.

Su proposta dell’assessore regionale al Bilancio e al Personale, Mario Quaglieri, conferito a Elvira Di Vitantonio, dirigente regionale, l’incarico di dirigente del servizio “territoriale per l’agricoltura Abruzzo Est – Teramo” del dipartimento Agricoltura. Conferiti gli incarichi “ad interim” di: dirigente del servizio “Beni e Attività Culturali” del dipartimento Sviluppo Economico – Turismo a Ester Di Cino, dirigente del servizio “Vigilanza e Controllo”; di dirigente del servizio “territoriale per l’agricoltura Abruzzo Sud – Chieti” del dipartimento Agricoltura a Mauro Contestabile, dirigente del servizio “territoriale per l’agricoltura Abruzzo Ovest – Avezzano”; di dirigente del servizio “Programmazione Sociale” del Dipartimento Lavoro – Sociale a Romina Ciaffi, dirigente del servizio “Interventi PNRR”. Prorogato l’incarico di dirigente del servizio autonomo “avvocatura” a Stefania Valeri.

Sempre su proposta dell’assessore regionale Mario Quaglieri, approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026, in termini di competenza e di cassa, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) FSC 2014-2020. Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture. SS16 Prolungamento dell’Asse Attrezzato di Pescara. € 4.131.000;

2) Progetto complesso Uffici di prossimità – Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. € 60.982,72;

3) FSC 2021-2027 Finanziamento Infrastrutture e Mobilità Sostenibile – Interventi Locali. € 7.137.810,94;

4) Servizi di supporto tecnico alle attività di ricostruzione post sisma. € 422.538,99;

5) Programma PR FSE+ 2021-2027. Progetti “Formazione e riqualificazione professionale” e “Percorsi formativi personalizzati per agevolare l’inclusione lavorativa”. € 16.946.666,67;

6) PAR FAS 2007-2013. Realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico. € 1.152.271,28;

7) Incentivi per le funzioni tecniche. € 757.500;

8) Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. € 207.898,84;

9) Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive. € 180.000;

10) Contributo compensativo ai Comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento. € 508.206,96;

11) Risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. € 195.564,43;

12) PNRR Fondo complementare aree sisma centro Italia “Monitoraggio sopra e sotto suolo (edifici, idrico)”. € 650.000

Su proposta dell’assessore regionale alle Attività Produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca, approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale INPS per la partecipazione alle riunioni della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, approvato il bando per l’accreditamento di una struttura ambulatoriale di riabilitazione psicologica.