GIUNTA ABRUZZO: INCARICHI DIRIGENTI DIPARTIMENTO SANITA’ E SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita nel pomeriggio all’Aquila in seduta straordinaria, su proposta dell’assessore al personale Mario Quaglieri, assente perché all’estero per impegni istituzionali, ha conferito “ad interim”, ad Antonio Forese, già dirigente del servizio “Riforme istituzionali e territoriali” del dipartimento Sociale – enti locali – cultura, l’incarico di dirigente del servizio “Strutture e tecnologie in ambito sanitario – hta” del dipartimento Sanità.

Conferito ad interim anche a Mauro Contestabile, già dirigente del servizio “Territoriale per l’agricoltura Abruzzo ovest – Avezzano”, l’incarico di dirigente del servizio “Territoriale per l’agricoltura Abruzzo sud – Chieti”.