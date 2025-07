GIUNTA ABRUZZO: INCARICHI DIRIGENTI, VARIAZIONE BILANCIO, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, su iniziativa del vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, ha preso atto del Programma degli interventi FESR 2021-2027 Abruzzo per l’Azione 2.5.1 “Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.” e per l’Azione 2.7.2 “Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu” e ha approvato il relativo schema di concessione.

Deliberato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Ente Parco Nazionale della Maiella e la Regione Abruzzo per la realizzazione del progetto “Educazione, Biodiversità Agraria, Parco EBAP”. Il progetto, di durata biennale, prevede l’animazione delle Giornate Nazionali della biodiversità di interesse agricolo, attività didattiche, degustazioni guidate e l’attivazione di iniziative presso le scuole superiori per incrementare la conoscenza presso le scuole della biodiversità di interesse agrario e alimentare.

Presa d’atto, ai fini dell’informazione e consultazione pubblica, degli elaborati di aggiornamento del Piano sessennale di Tutela delle Acque.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, conferiti i seguenti incarichi dirigenziali: a Camillo Odio l’incarico di Dirigente del Servizio “Sanità Digitale, Investimenti e Territorio” del Dipartimento Sanità; a Marina Febo l’incarico di Dirigente del Servizio “Affari Generali e Contenzioso” del Dipartimento Sanità; a Ebron D’Aristotile, l’incarico di Dirigente del Servizio “Risorse Umane e Finanziarie SSR” del Dipartimento Sanità; a Barbara Morganti l’incarico di Dirigente del Servizio “Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata” del Dipartimento Sanità; ad Antonio Forese l’incarico di Dirigente del Servizio “Governance Sistema Sanitario Regionale” del Dipartimento Sanità; ad Antonella Azzariti l’incarico di Dirigente del Servizio “Politiche Strutturali dell’Occupazione” del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive”; proroga fino al 31.07.2026 a Ester Di Cino quale Dirigente del Servizio “Controllo” del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive.

Approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi”. € 232.535,46

2) POC Abruzzo 2014-2020. Progetto Assistenza Tecnica. € 1.000.000,00

3) POC Abruzzo 2014-2020. Progetto “Valorizzazione dell’accesso all’area del comprensorio turistico del Voltigno”. € 3.500.000,00

4) Incentivi funzioni tecniche. € 1.720.500,00

5) Programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza. € 152.036,00

6) PR FSE+ 2021 2027 Servizi individualizzati di inclusione lavorativa. Contributi per il conseguimento patenti di guida. € 902.000,00

7) PNRR. Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE. € 873.733,5

8) Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT). € 33.782,01

9) Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame. € 370.083,65

10) PNRR. Patrimonio culturale per la prossima generazione. € 299.760,27

Approvate, in virtù della variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, anche le conseguenti variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale per il medesimo triennio 2025-2027.

Approvata la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione:

1. PON iniziativa occupazione giovani – assistenza tecnica. € 97.549,68

2. Fondo per adeguamento alle specifiche dell’anagrafe nazionale vaccini. € 10.764,27

3. Programma degli interventi per favorire il superamento e/o eliminazione delle barriere architettoniche. € 1.225.660,25

4. Progetto Life3H. Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale. € 77.000,00

5. Accordo di programma “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”. Acquedotto del Chiarino – integrazione zone Comuni Tornimparte, Scoppito, L’Aquila e Lucoli. € 35.260,35

6. Diritti di istruttoria per Autorizzazione ai senti del D.Lgs 387/2003. Rimborso oneri non dovuti. € 499,00

7. Interventi di riqualificazione alloggi ERP – fondo complementare PNRR. € 228.077,15

8. Fondi per la gestione informatizzata delle biblioteche. € 52.716,73

9. Percorsi formativi triennali (IeFP). Sistema duale. € 286.991,16

10. Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL. € 2.733.157,49

11. Fondi ministeriali per la tutela delle minoranze linguistiche. € 14.380,33

12. Imposta regionale concessioni demaniali marittime. € 32.619,38

13. Trasferimento economie vincolate al 31/12/2024 all’Agenzia di Protezione Civile. € 73.005,93

14. Interventi di miglioramento/adeguamento sismico su infrastrutture strategiche. Verifiche sismiche delle sedi del Genio Civile di Chieti e Pescara. € 90.792,94

Approvate anche le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 conseguenti al IV provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione.

Ai fini dell’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, approvato lo Schema di Accordo di Servizio tra la Regione Abruzzo, “Servizio DPH010” del Dipartimento “Lavoro e Attività Produttive” e l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom).

Su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, approvate le “Linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” già deliberate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 19 giugno 2025.

Deliberato il riordino della rete residenziale pubblica e privata di residenzialità psichiatrica, con proposta di riconversione dei posti letto privati degli erogatori privati interessati da modifiche degli assetti correnti. Il documento tecnico contiene anche la presa d’atto e la declinazione operativa del Punto Unico Regionale, snodo di presa in carico dei pazienti psichiatrici giudiziari autori di reato, ai fini della migliore collocazione, in ossequio alle previsioni dei relativi Accordi Stato-Regione.

Presa d’atto e approvazione del documento tecnico della ASR Abruzzo “Rete regionale delle Pancreas Unit” con cui si definisce il modello organizzativo della Rete per assicurare l’integrazione dei processi assistenziali dedicati al paziente con neoplasia pancreatica e orientare la domanda assistenziale verso le strutture regionali, a garanzia di un maggior governo del sistema.

Approvato lo schema di convenzione e annesso programma attuativo a prosecuzione del rapporto di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma per la realizzazione del programma di trapianto di fegato e connessa assistenza clinica pre e post trapianto rivolta ai pazienti abruzzesi. È stata acquisita, inoltre, la relazione del Responsabile del Centro Regionale Trapianti, che si è espresso in senso favorevole alla prosecuzione della collaborazione con il Policlinico, fornendo le risultanze del numero di trapianti, che hanno messo in risalto un buon soddisfacimento della lista d’attesa per numero di trapianti eseguiti e anche l’assistenza pre e post impianto, oltre l’assistenza su consulti con le strutture regionali.

Approvato il documento tecnico “Fabbisogno regionale di prestazioni di emodialisi 2025-2027” redatto dal Servizio Programmazione Socio-Sanitaria con il supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale.

A seguito dell’istruttoria effettuata dalla ASR Abruzzo, confermata la Certificazione, di durata quinquennale, di Centro di Riferimento Regionale (CRR) per le neoplasie del distretto Testa-Collo alla U.O.C. Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Pescara.

Presa d’atto e approvazione dei documenti tecnici definiti dal Centro Regionale Sangue della Regione: “programma regionale autosufficienza di globuli rossi e medicinali plasmaderivati anno 2025” e “programmazione attività di donazione e di raccolta anno 2025 associazioni donatori sangue regione Abruzzo”.

Approvato, infine, il programma di attività di Governo clinico per i Pediatri di libera scelta per l’anno 2025.

Al fine di contenere l’esodo del personale sanitario penitenziario in servizio presso i PSP degli istituti circondariali regionali, confermata l’integrazione del compenso percepito dai medici in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti all’interno degli Istituti penitenziari vincolato al raggiungimento di specifici obiettivi assistenziali.

Riconosciuta la valenza strategica per l’Abruzzo del Progetto Campus e Ricerca e Alta Formazione Niko Romito e disposta l’attuazione degli adempimenti in merito alla collaborazione tra Romito, il suo staff, il dipartimento Sanità e le ASL regionali.

Approvato il Progetto “Piano di utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, e all’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica” necessario a garantire l’attuazione del Piano di preparazione e risposta della Regione Abruzzo ad una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) in tutte le sue fasi. Si dà atto che l’approvazione del Progetto, comporta costi per € 8.000.000,00.

Su proposta dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, approvato il disciplinare sui requisiti e sulle procedure per l’autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all’aperto in attuazione dell’art. 12 – Legge regionale 10/03/2025, n. 4. Introduce e sostiene la possibilità dell’educazione sperimentale all’aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio. È rivolto, in via sperimentale, sia alle attività legate alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell’infanzia, da svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativo.