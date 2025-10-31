GIUNTA ABRUZZO: INNOVAZIONE E PROGRAMMI SPECIALI REGIONALI, 312MILA EURO AD ASSOCIAZIONI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali, Enti Locali e Polizia Locale, Edilizia scolastica, Beni e attività culturali e di spettacolo, Roberto Santangelo, ha approvato l’indirizzo applicativo relativo alla destinazione della somma complessiva di 312mila euro, proveniente dalla quota del Fondo Sociale Regionale denominata “Innovazione e programmi speciali regionali”, per il finanziamento degli interventi così come di seguito specificati:

Piccoli Grandi Passi. Con le famiglie dal preparto all’adolescenza – AIED L’AQUILA € 15.000,00

Menti in Gioco: Crescere, Conoscere, Condividere – Circolo ACLI “Insieme per Paganica APS” € 15.000,00

Radici e ali: giocare, imparare, crescere insieme – Centro studi La Meta APS € 45.800,00

Parità in Azione: Contro la Violenza di Genere…Costruiamo il Cambiamento-C.I.F. Consultorio Avezzano APS € 15.000,00

Pro Salus – CROCE VERDE VALLE CASTELLANA Pubblica Assistenza OdV € 15.000,00

Sportello d’Ascolto Psicologico – Azioni di sostegno di contrasto alla povertà educativa rivolte a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti – Consultorio Familiare CIF L’Aquila ODV-ETS € 15.000,00

Oltre i limiti, la cultura – Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS € 20.000,00

Giovani in Dialogo: Indagine ed Azioni per un futuro inclusivo – Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile ODV ETS € 15.000,00

Progetto di assistenza e supporto psicologico per le vittime di reato commesso da minore – ANTEAS L’Aquila – Sulmona € 10.000,00

MARSICA PER TUTTI – Associazione Percorsi Solidali APS € 15.000,00

La montagna per tutti – ASD Associazione Culturale e Sportiva Respira il Gran Sasso € 6.200,00

R.I.S.E. Responsabilità, Inclusione, Sviluppo, Educazione – Cooperativa L’Elefante € 15.000,00

Creargiocando: Doposcuola Creativo – FANTACADABRA Cooperativa sociale € 15.000,00

La scuola che unisce – I Folletti di Monte Mattone (seconda edizione) € 20.000,00

Obiettivo Inclusione! – Unione socio culturale Latinoamericana APS (USCLA) € 20.000,00

L’arte che abbatte – Laboratorio di poesia inclusiva – Associazione Co.Me.Te. € 20.000,00

Laboratorio educativo diffuso nel territorio della Marsica – Conoscere per riconoscere Storie di un territorio – Cultura Mirabilis Cooperativa € 15.000,00

Formazione per la crescita: superare la povertà educativa nel mondo del consumo – ADICONSUM ABRUZZO APS € 20.000,00