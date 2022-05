GIUNTA ABRUZZO, LIRIS: OK A FONDI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE

L’AQUILA – La giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Guido Liris, ha approvato una serie di variazioni di bilancio per soddisfare le necessità di alcuni settori strategici della struttura dell’ente.

In particolare i provvedimenti proposti da Liris destinano circa un milione di euro al potenziamento dei servizi neuropsichiatria e assistenza disturbi mentali, 9,3 milioni alla riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 1,6 milioni di euro al recupero somme da medici convenzionati soccombenti nei contenziosi.

E ancora, 42mila euro circa ai Piani regionali di formazione linguistica, 57mila al Progetto per attività di studio tutela e valorizzazione della biodiversità, circa 100mila euro al Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno, 460mila euro al Fondo per l’alzheimer e le demenze, 183mila euro circa al Comune di Pretoro per l’organizzazione dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia.

Sempre su proposta di Liris, è stato conferito l’incarico di direttore del Dipartimento della Presidenza alla dirigente Emanuela Grimaldi, ed è stato approvato lo schema di accordo relativo al funzionamento del ciclo di performance dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016.

Ed ancora sempre su proposta di Liris è approvata la relazione sulle prestazioni di direttori e dirigenti da parte dell’Oiv, è stato dato l’ok al conferimento dell’incarico di direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale a Renata Durante, dirigente regionale.