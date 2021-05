GIUNTA ABRUZZO: “MARINA RESORT”, FONDI PER STRADE, PROGETTI SICUREZZA FERROVIARIA. I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato uno schema di Accordo di Programma, predisposto dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, che prevede la stipula di una convenzione tra il Dipartimento regionale Territorio-Ambiente, l’Agenzia regionale di Protezione civile e il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per la realizzazione di uno studio dell’area interessata dagli incendi che, a partire dallo scorso 30 luglio, hanno colpito parte del territorio del Comune dell’Aquila.

La finalità dello studio è di individuare le aree in cui i fenomeni verificatisi possano aver aggravato le criticità geomorfologiche dei versanti interessati, aumentando la possibilità di innesco di fenomeni gravitativi, con particolare riferimento a frane da crollo e colate di detriti e la possibilità di ripercussioni sulla sicurezza idrogeologica delle aree esposte, in gran parte urbanizzate. Tali fenomeni, tra l’altro, sono stati oggetto anche di una specifica richiesta di riconoscimento di Stato di Emergenza da parte della Giunta regionale con deliberazione del 31 agosto 2020. Sempre su proposta del presidente Marsilio, via libera al Protocollo di Intesa finalizzato ad un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo (dipartimento Territorio-Ambiente), il dipartimento DICEAA dell’Università degli Studi di L’Aquila ed il dipartimento InGeo dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara.

Tale protocollo di intesa servirà a regolare i rapporti tra la Regione ed i due dipartimenti e permetterà lo svolgimento di attività in materia di prevenzione del rischio sismico e di pianificazione di protezione civile, in particolare: attività di studio e ricerca anche di natura complessa e a carattere innovativo in campo scientifico o tecnico a livello teorico, applicativo o sperimentale; la partecipazione a tavoli tecnici regionali di monitoraggio e coordinamento e partecipazioni a lezioni/seminari.

La Giunta regionale, sulla base della deliberazione del 23 novembre 2020 relativa ad interventi urgenti per la realizzazione di opere di prevenzione e difesa da fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo, ha, poi, riconosciuto la possibilità di utilizzo di una quota parte del finanziamento assegnato al Comune di Pescara, pari a 350 mila euro, a finalità di rimborso degli interventi emergenziali riguardanti le criticità idrogeologiche in atto su superfici percorse dal fuoco su Colle Renazzo in località San Silvestro, posti in essere dalla stessa Amministrazione comunale con le modalità della somma urgenza, a seguito del positivo riscontro da parte del Servizio Regionale Genio Civile di Pescara.

Sempre su proposta del presidente Marsilio, considerando che il territorio abruzzese sarà attraversato, in tre tappe, dal Giro d’Italia 2021, la Regione ha costituito un fondo di spesa per erogare contributi straordinari alle Province ed ai Comuni coinvolti al fine di provvedere alla sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso delle tappe ciclistiche con una dotazione finanziaria pari a un milione di euro.

Pertanto, ritenuto opportuno destinare fondi su base chilometrica a beneficio degli Enti locali che hanno fatto richiesta di risorse finalizzate alla sistemazione della viabilità, alla Provincia di Chieti sono stati assegnati 281mila 761 euro (km 44,80), alla Provincia dell’Aquila 497mila 480 euro (km 79,1), alla Provincia di Teramo 8mila 176 euro (km 1,30), al Comune di Castel di Sangro 28mila 930euro (km 4,60), al Comune di Celano 15mila 723 euro (km 2,50), al Comune dell’Aquila 50mila 943 euro ((km 8,10), al Comune di Montesilvano 28mila 930 euro (km 4,60), al Comune di Notaresco 37mila 106 euro (km 5,90), al Comune di Ovindoli 20mila 754 euro (km3,30) e al Comune di Pineto 32mila 888euro (km 4,80). La concessione del contributo è subordinata all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2020 ed alla sua completa disponibilità economica.

Su proposta del vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. e Ambiente e/è Vita Onlus per la progettazione di interventi di miglioramento della permeabilità delle infrastrutture ferroviarie al fine di salvaguardare la sicurezza ferroviaria e la fauna selvatica.

Via libera anche allo schema di Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) per la gestione della foresta demaniale regionale “Chiarano-Sparvera”. Disco verde all’approvazione dello schema di convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per lo svolgimento delle attività necessarie alla presentazione delle domande per la gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

Su proposta dell’assessore allo Sport, Guido Liris, la Giunta, sulla base della legge regionale n. 10 2018, ha assegnato la cifra complessiva di 190mila euro come contributo al Comune di Vasto per lo svolgimento dell’evento sportivo “Giochi del Mare 2021” ed ai Comuni di Notaresco, Castel Di Sangro, Rocca di Cambio e L’Aquila per la 7° tappa “Notaresco-Termoli, per la 9° tappa Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) e per la 10° tappa L’Aquila-Foligno” del Giro d’Italia 2021. Sempre con riferimento alla legge regionale n.10 del maggio 2018, la Giunta regionale ha assegnato contributi per la somma di 60 mila euro al Comune di Pescara ed altrettanti al Comune dell’Aquila per la disputa di quattro tornei internazionali di tennis (ITF), maschili e femminili, dal montepremi di 15 dollari ciascuno, e della competizione “Ti amo Abruzzo” che consiste nella disputa di tornei nazionali “Open” in nove città abruzzesi.

Contributi per un ammontare di 10mila euro al Comune di Pacentro per la 4° Blockhaus Marathon nazionale di mediofondo e granfondo, altrettanti al Comune di Roseto degli Abruzzi per il trofeo nazionale Optisud di vela, 25mila euro al Comune dell’Aquila per gli Internazionali Open di pattinaggio a rotelle e 9mila euro al Comune di Pineto per l’organizzazione della gara internazionale di mountain bike “Cerrano Bike Land 2021”.

Su proposta dell’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, la Giunta ha approvato il disciplinare relativo a modalità di esercizio ed ai periodi di apertura ed al sistema di classificazione dei Marina Resort. Nello specifico, vengono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività turistico-ricettiva e la modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed il sistema di classificazione dei Marina Resort al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Approvata, su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, la modifica dell’Accordo Integrativo Regionale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, già approvato con delibera lo scorso 24 marzo, prevedendo che l’attività del medico di assistenza primaria svolta nei punti vaccinali territoriali sia rivolta sia ai pazienti in carico al suddetto medico che ad altri assistiti.

La Giunta, poi, su input dell’assessore Pietro Quaresimale, alla luce del Decreto Legislativo n.65 del 2017, riguardo al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di istruzione, ha approvato un documento che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. In più, è stata data attuazione al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 22 del 19 gennaio scorso sulle modalità di individuazione dei beneficiari e sui criteri per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione Abruzzo e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2020/21 Istituito anche il Tavolo tecnico di Rete regionale e approvato, sempre su proposta dell’assessore Quaresimale, l’atto di indirizzo del Protocollo di Rete regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere. In relazione, invece, al Piano Sociale Regionale 2016-2018, è stato approvato l’Atto di indirizzo applicativo per l’impiego delle risorse del Fondo Sociale Regionale destinate agli interventi per Innovazione e programmi speciali regionali-Annualità 2021.

Su proposta dell’assessore con delega all’Energia, Nicola Campitelli, via libera all’Atto d’Intesa regionale, rilasciato al Ministero dello Sviluppo economico, per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’intervento denominato “Riassetto rete Teramo-Pescara”. Tale intervento, rientrante nella rete nazionale di trasporto RTN dell’energia elettrica, consiste in un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV tra le cabine primarie San Donato-Marrucina in sostituzione del cavo esistente obsoleto; in un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV Marrucina-Montesilvano in sostituzione dell’attuale collegamento aereo/cavo obsoleto, con connessione della futura cabina primaria Santa Filomena ed in raccordo aereo a 150 kV in doppia terna in sostituzione del collegamento esistente a 150 kV Villanova-Pineto-Montesilvano in ingresso alla cabina primaria di Montesilvano.

Approvata anche la modulistica necessaria per la voltura delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed infine approvate le Linee Guida per la redazione della Nuova Legge Urbanistica sul governo del territorio.