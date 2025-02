GIUNTA ABRUZZO: MODIFICA RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO, SPETTACOLI DAL VIVO, INCARICHI DIRIGENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita, questo pomeriggio, in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in relazione al fondo sanitario regionale (FSR), limitatamente all’esercizio 2024, ha proceduto alla modifica del riparto del fondo.

In sostanza, al fine di valorizzare adeguatamente la componente territoriale, alla luce delle differenze morfologiche esistenti, è stata incrementata proprio la percentuale del fondo destinato a tale componente portandola all’1,5% rispetto al precedente 0,5%, percentuale corrispondente all’assegnazione di una quota pari a 40.253.021 euro.

Questa la ripartizione tra le quattro Asl: Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 18.821.550 euro, Asl n.2 Lanciano-Vasto-Chieti 9.611.004 euro, Asl n.3 Pescara 4.405.044 euro e Asl n.4 Teramo 7.208.253 euro.

Sempre su proposta dell’assessore Veri, istituito il registro informatico delle idoneità sportive (R.I.SPO) della regione Abruzzo ad accesso controllato e sicuro in modalità web. Si tratta di uno strumento che garantirà benefici a tutti: agli operatori poiché permetterà di effettuare certificazioni con modalità informatizzata e consentirà la condivisione di alcune informazioni tra le strutture, agli atleti, alle associazioni sportive e agli arbitri perché consentirà di scaricare via web certificati e di verificare in tempo reale la scadenza dei certificati garantendo l’autenticità e la non falsificabilità degli stessi ed alla salute pubblica, perché consentirà l’attività di certificazione solo ai medici titolati.

Su indicazione dell’assessore con delega al personale, Mario Quaglieri, conferito ad interim l’incarico di dirigente del Servizio difesa del suolo- Servizio Genio civile L’Aquila del Dipartimento Infrastrutture- Trasporti a Gianluca Giusto Armando Dionisi.

Conferiti invece, l’incarico di dirigente del Servizio “Organizzazione” del dipartimento Risorse a Dania Aniceti e del Servizio “PNRR, Aree interne – Restart e certificazione” della Direzione generale alla dirigente Daniela Di Stefano.

Autorizzata Nunzia Napolitano, dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche a ricoprire l’incarico di direttore pro tempore dell’ATER di Chieti.

Proroga dell’incarico dirigenziale a Marcello D’Alberto per il servizio “Opere marittime” del dipartimento Infrastrutture – Trasporti.

Assegnazione in posizione di comando per la dirigente Elettra Rinaldi, dalla Regione Abruzzo alla Presidenza del Consiglio – struttura del Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’isola d’Ischia. Contestuale revoca dell’incarico di dirigente del Servizio “Demanio idrico e fluviale”.

Roberta Ranieri, invece, dirigente regionale, dalla Regione Abruzzo va in comando al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con contestuale revoca dell’incarico di dirigente del Servizio “Programmazione Politiche dell’Innovazione e della Competitività”.

Approvato protocollo d’intesa tra la ‘Fondazione Milano Cortina 2026’ e Regione Abruzzo per il progetto ‘Viaggio della fiamma olimpica e paralimpica’.

Via libera, su proposta dell’assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, ad un apposito schema di patto federativo che possa essere adottato e stipulato tra gli ITS Academy e le Università, con la finalità di incrementare le opportunità di formazione e di ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una piena transizione nel mondo del lavoro.

Approvata la destinazione della somma complessiva di € 468.600,00, proveniente dalla quota del Fondo Sociale Regionale, “Innovazione e programmi speciali regionali”, per il finanziamento dello scorrimento di graduatoria relativa agli Interventi regionali per la Vita Indipendente di cui alla L.R. n. 57/2012, relativamente all’annualità 2024.

Assegnati ulteriori contributi nell’anno 2025, nell’ambito dei finanziamenti ministeriali per il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV EX FUS), fino all’importo complessivo di euro 1.397.358,28 a favore di tutti soggetti beneficiari compresi i Comuni.

Su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, accolta l’istanza di modifica dello Statuto presentato dall’Ambito territoriale di caccia di Barisciano (ATC); approvato inoltre l’atto di indirizzo per la cessione a titolo gratuito, in favore del comune di Scerni, di alcuni terreni di proprietà regionale.