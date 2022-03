GIUNTA ABRUZZO: NOMINA DIRETTORE GENERALE, VINITALY, LAVORATORI GOL, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi a palazzo Silone, a L’Aquila, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio per l’approvazione dei provvedimenti che seguono.

Su proposta dell’assessore alla salute, Nicoletta Verì, la giunta ha disposto l’accreditamento per 8 posti letto per la Comunità educativo-assistenziale dell’Area delle dipendenze patologiche, per la Comunità terapeutico-riabilitativa semiresidenziale e Comunità di prima accoglienza, di Pescara.

Rilasciato il benestare anche per il riconoscimento all’unità operativa Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Pescara della certificazione provvisoria di Centro di riferimento regionale (CRR) per le neoplasie del distretto Testa-Collo.

Approvato lo schema di convenzione e il programma attuativo per il rapporto di collaborazione tra la Regione Abruzzo – Centro regionale trapianti e la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, per l’attività di trapianto di fegato e la relativa assistenza clinica pre- trapianto e post – trapianto, rivolta ai pazienti abruzzesi.

La giunta, su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, ha deciso di estendere dal 31/03/2022 al 31/05/2022, nelle more della predisposizione e approvazione di nuove disposizioni, le attività di controllo sui cinghiali in Abruzzo al fine di contenere i danni causati dal cinghiale alle colture agricole e il numero degli incidenti stradali.

Approvato uno schema di convezione con l’Istituto d’istruzione superiore “Arrigo Serpieri” di Avezzano e la Regione Abruzzo per l’alternanza scuola-lavoro e il tirocinio. Un’opportunità formativa, proposta dallo stesso istituto, che si pone al fianco del tradizionale percorso di studi e cerca di garantire una maggiore interazione tra scuola e lavoro.

Approvato l’atto di indirizzo per la partecipazione delle aziende abruzzesi alle manifestazioni “Vinitaly” e “SOL&Agrifood” 2022 previste a Verona dal 10 al 13 aprile. Gli eventi rivestono particolare importanza dal punto di vista commerciale per le numerose imprese partecipanti nonché per la crescita dell’immagine del territorio regionale e delle sue eccellenze agroalimentari. Per garantire la presenza della Regione Abruzzo e delle aziende che intendono partecipare si rende necessaria l’acquisizione di appositi spazi espositivi nonché dei servizi di allestimento connessi e di supporto alle attività per una spesa complessiva di € 260.000,00.

Via libera, su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris ad una variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 pervenute dai vari servizi e dipartimenti:

1) recupero e ripristino naturalistico/paesaggistico ambiti degradati € 1.145.903,33.

2) realizzazione nuova caserma dei carabinieri Comune di Manoppello € 180.000,00.

3) restituzione somma per interventi antisismici e prevenzione rischio sismico € 905.297,90.

4) realizzazione programmi straordinari in materia di smaltimento rifiuti € 2.500.000,00.

5) indennità emergenza epidemiologica per lavoratori in somministrazione al 01.05.2021 € 695.165,28.

6) risorse per spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19 sostenute nell’anno 2021 € 17.225.362,00.

Nominato il nuovo direttore generale della Regione Abruzzo. Si tratta di Antonio Sorgi, attuale direttore dell’azienda per il diritto gli studi universitari (Adsu) di Teramo.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, approvato il Piano attuativo del programma nazionale per la garanzia e di occupabilità dei Lavoratori (GOL). Lo stanziamento di risorse per la Regione Abruzzo è pari ad euro 20.944.000,00. La misura prevede la presa in carico, da parte dei servizi pubblici per l’impiego, di soggetti disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali e l’avvio degli stessi ad uno dei percorsi previsti (tra i quali, in special modo, formazione breve o lunga e inserimento lavorativo), finalizzati all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.