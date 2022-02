GIUNTA ABRUZZO, NOMINATO ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE: ZANARDO ALLA PRESIDENZA

L’AQUILA – La Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, e riunitasi, questa mattina, in seduta straordinaria, ha approvato, su proposta dell’assessore al Personale, Guido Quintino Liris, la delibera finalizzata all’individuazione ed alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Giunta regionale e dei suoi Enti strumentali.

All’esito della disamina della documentazione e dei curricula presentati dai candidati, sono stati nominati la dottoressa Lisa Zanardo, che avrà le funzioni di presidente dell’O.I.V, il dottor Fabio Zuccarini ed il dottor Pierpaolo Cinque. L’Oiv tra le altre cose è importante per la valutazione dell’operato di dirigenti e dipendenti regionali in funzionale della indennità di risultato, la cui portata economica è legata alla efficacia dell’attività svolta.

Nei giorni scorsi il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Silvio Paolucci, ex assessore regionale al Personale, ha presentato una interrogazione in consiglio regionale per denunciare il ritardo nella nomina dei componenti dell’Oiv chiedendo tra le altre cose se l’amministrazione regionale ha erogato il trattamento economico i accessorio per l’annualità 2021aio dirigenti e ai dipendenti della Giunta regionale.

La dottoressa Zanardo è stata scelta anche in considerazione dell’attività di consulenza pluriennale svolta in materia di pianificazione e controllo di gestione, sviluppo organizzativo e sistemi di valutazione ed incentivazione del personale, supporto, anche delle amministrazioni pubbliche.

Il dottor Zuccarini ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Pubblica amministrazione nel medesimo comparto contrattuale dell’Amministrazione regionale (Comune di Pescara) comprovanti una significativa esperienza professionale nel settore delle risorse umane e della performance.

Il dottor Cinque, infine, ha ricoperto ruoli dirigenziali, anche generali, presso enti pubblici di rilievo nazionale, comprovanti una significativa esperienza professionale in vari ambiti di disciplina dell’azione amministrativa tra cui il settore delle risorse umane e della performance.

PAOLUCCI: “RINNOVO A DIECI MESI DA SCADENZA E DOPO NOSTRA INTERROGAZIONE”

“Arriva a quasi un anno dalla scadenza del precedente la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, organo strategico per il motore della struttura regionale, costituito dalla precedente amministrazione regionale con la delibera dell’aprile 2018, valida per un triennio. Com’è avvenuto per la nomina del medico competente, incarico assegnato a seguito del nostro atto di sindacato ispettivo, anche stavolta l’esecutivo regionale accelera un’azione che doveva essere ordinaria, solo dopo il deposito di una nostra interrogazione che chiedeva perché tenessero sospeso questo organismo da un anno, bloccando il lavoro della Regione”, commenta il capogruppo Pd Silvio Paolucci che sull’argomento nei giorni scorsi ha depositato un’interrogazione per avere risposte dall’esecutivo.

“Scaduti infatti i termini del precedente, la Giunta Marsilio predispone il rinnovo dopo essere stata incalzata – sottolinea Paolucci – altrimenti non si spiega perché lo abbia fatto ben dieci mesi dal momento in cui avrebbe dovuto. Un ritardo che ha lasciato al palo l’intero sistema di valutazione, la trasparenza, la valutazione annuale dei dirigenti, unitamente a ulteriori problematiche legate ai divieti di nuove assunzioni direttamente connessi a questa inadempienza”.

“Un’attesa che ha inevitabilmente investito la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, perché l’OIV supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: attività che, evidentemente, per l’esecutivo non sono state ritenute né strategiche, né essenziali”.