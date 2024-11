GIUNTA ABRUZZO: NOMINE ERSI E ADSU, VARIAZIONE BILANCIO, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha proceduto alla riprogrammazione delle economie del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Abruzzo 2000/2020, sezione ordinaria per un importo di € 2.300.000,00 a favore dell’intervento Giro d’Abruzzo 2024 – 2025.

Aggiornata la pianificazione dell’attività ispettiva relativa agli stabilimenti “RIR” di soglia inferiore presenti sul territorio regionale e la programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 – 2025.

La Giunta ha disposto altresì l’aggiornamento del disciplinare per l’attuazione del regolamento in materia di protezione di dati personali e approvato in via preliminare l’aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti della giunta regionale.

Su proposta del vicepresidente con delega ad Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e riserve naturali, Emanuele Imprudente, approvata la documentazione relativa all’attuazione dell’annualità 2024 del Programma di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero prospiciente la Regione Abruzzo e approvato il relativo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’ARTA Abruzzo, cui sono affidate l’elaborazione e l’esecuzione del programma stesso in continuità con le precedenti annualità.

Costituito il Fondo per l’esercizio della caccia anno 2024 con le risorse riscosse a titolo di tasse di concessione regionale per l’esercizio venatorio nell’anno 2023.

Sempre su iniziativa dell’assessore Imprudente, la Giunta ha individuato una terna di nomi per la nomina del presidente dell’ERSI da trasmettere al Consiglio regionale per gli adempimenti conseguenti.

Su proposta dell’assessore regionale ai Trasporti Pubblici Locali, Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici Umberto D’Annuntiis, la Giunta ha individuato l’impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. quale soggetto attuatore dell’intervento di acquisto di n. 6 convogli ferroviari elettrici POP a quattro casse per il servizio di trasporto regionale e pertanto assegna a Trenitalia S.p.A. il contributo di € 37.190.221,61 di cui la Regione Abruzzo è beneficiaria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il n. 147 del 23 maggio 2024, con cui sono state assegnare e ripartite le risorse PNRR.

Su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, il Comune di Morro D’Oro è autorizzato alla riserva per la durata di anni due di n. 1 alloggio di proprietà del medesimo Comune, per far fronte ad uno stato di emergenza abitativa.

Approvata variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) Incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico e del personale sanitario al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nonché di ridurre le liste d’attesa e il ricorso alle esternalizzazioni. € 18.312.000,00

2) Rimborso Commissioni incaricate della verifica e del collaudo dei depositi di oli minerali. € 250,00

3) PNRR. Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali. € 995.000,00

4) Accordo Stato-Regione per Iniziative di farmacovigilanza attiva. € 375.000,00

Approvato l’aggiornamento per l’annualità 2024 del Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) proposto dal Comune di Celano.

Deliberate parziali modifiche al disciplinare contenente i criteri per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei dipendenti della Giunta regionale d’Abruzzo, conferiti da enti pubblici o soggetti privati.

Presa d’atto dell’approvazione degli interventi a valere sulle risorse aggiuntive di cui alla delibera CIPESS 41/2022 inerenti la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 2014-2020 delle aree interne Basso Sangro Trigno, Valfino-Vestina, Gran Sasso-Valle Subequana, Valle del Giovenco-Valle Roveto, Alto Aterno-Gran Sasso Laga.

Preso d’atto delle valutazioni del direttore dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza (AREACOM) per l’annualità 2023.

Approvata variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di reiscrizione fondi derivanti da assegnazioni vincolate.

Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, la Giunta ha deliberato di procedere all’individuazione di criteri, modalità e tempi per l’erogazione del contributo straordinario di € 350.000,00, assegnato in favore del Comune di Lecce nei Marsi, per l’esercizio 2024 e per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e ripristino dell’impianto natatorio comunale, mediante apposito schema di convenzione, anch’esso approvato.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione e all’Università Roberto Santangelo la Giunta ha fatto propria la terna di nominativi da sottoporre al Consiglio regionale per la nomina del Presidente dell’Azienda per il Diritto agli Studi di Teramo e la terna di nominativi da sottoporre al Consiglio Regionale per la nomina del Presidente dell’Azienda per il Diritto agli Studi di Chieti Pescara.

Autorizzata l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo a destinare l’avanzo di amministrazione disponibile relativo all’esercizio 2023 e di importo pari a € 98.038,46 alla realizzazione della residenza universitaria in Teramo, viale Crucioli.