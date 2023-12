GIUNTA ABRUZZO: NUOVE RISORSE PER I PORTI DI GIULIANOVA, ROSETO E MARTINSICURO

L’AQUILA- La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha destinato con due distinte delibere, nuove risorse per complessivi 960.000 euro ai porti di Giulianova, Roseto e Martinsicuro, in provincia di Teramo.

“Nello specifico – ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis – le somme assegnate ai comuni sono le seguenti: Porto di Giulianova 600.000 euro di cui 400.000 euro per l’escavazione dei fondali e 200.000 euro per la manutenzione ordinaria; Porto di Roseto degli Abruzzi 170.000 euro di cui 120.000 per escavazione fondali e 50.000 per la manutenzione ordinaria; Porto di Martinsicuro 190.000 euro di cui 90.000 per escavazione fondali e 100.000 per manutenzione ordinari”a.

“Continua l’impegno della Giunta Marsilio nell’obiettivo di investire nelle infrastrutture portuali, di rilevanza fondamentale per l’intera economia regionale, contribuendo così al miglioramento della funzionalità degli scali abruzzesi, importanti altresì per l’attività turistica della costa”, ha concluso il sottosegretario D’Annuntiis.