GIUNTA ABRUZZO: OK A CONTRIBUITO DI 5OOMILA EURO PER IL G7 A PESCARA, SOMMA STRAORDINARIA AL COMUNE

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo, riunita all’Aquila in seduta ordinaria, su proposta del presidente, Marco Marsilio, ha approvato un contributo straordinario in favore del Comune di Pescara per la realizzazione del vertice dei ministri dello Sviluppo del G7, che si è svolto dal 22 al 24 ottobre scorsi nel capoluogo adriatico, per complessivi 500mila euro.

Approvato anche un contributo straordinario in favore del Comune di Avezzano (L’Aquila) per interventi di ristrutturazione e riqualificazione del complesso monumentale “Aia dei Musei” per complessivi 300mila euro.