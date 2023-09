GIUNTA ABRUZZO: OK A DECRETI DG ASL, VARIAZIONE BILANCIO, INCARICO DIRIGENTI, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, presieduta da Marco Marsilio, ha approvato la presa d’atto dei decreti del presidente della Giunta regionale n. 69, 70 e 71 del 30 agosto scorso che hanno individuato Thomas Schael, quale direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, Maurizio Di Giosia, in qualità di direttore generale della U.S.L. di Teramo, e Vero Michitelli come direttore generale per l’U.S.L. di Pescara. Inoltre, ha avuto via libera anche la formalizzazione degli stessi incarichi che hanno la durata di quattro anni.

Sempre su proposta del presidente Marsilio, in linea con il percorso di semplificazione del rapporto tra imprese e Pubblica amministrazione, la Giunta approvato la predisposizione delle indicazioni operative riguardanti la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale per la presentazione delle istanze allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L’obiettivo è quello di favorire interpretazioni uniformi in materia di autorizzazione unica ambientale ed a garantire alle attività produttive un iter più semplice e fluido.

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, disco verde ad una variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, in termini di competenza e cassa, sulla base delle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti. Nello specifico, oneri di funzionamento dei centri per l’impiego per l’anno 2022 pari a 725mila 735 euro, oneri di funzionamento dei centri per l’impiego per attività a favore di giovani non occupati né inseriti in un percorso di studio e formazione pari a 478mila 398 euro, corso di formazione manageriale per lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario a 492mila euro, potenziamento dei centri per l’impiego pari a 4 milioni 695mila 24 euro, ARIC-Progetto speciale missione anticovid pari a 600mila euro, interventi di Capacity Building a favore degli ambiti territoriali nell’ambito dell’Avviso Rebuilding pari a 49mila 234 euro, oneri contrattuali dell’Istituto zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise pari a 3 milioni 67mila 294 euro, restituzione somme alle ASL pari a 100mila 101 euro, promozione turistica regionale pari a 113mila 840 euro, complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale per assistenza tecnica 2023/2027 pari a 1 milione 32mila 499 euro, progetto necessARIA, strategie sufficienti di ricambio dell’aria per la salute degli occupanti degli edifici scolastici, pari a 82mila 912 euro, Programma Garanzia Giovani pari a 548mila 710 euro.

Sempre su input dell’assessore Quaglieri, via libera al conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio Flussi informativi e sanità digitale del Dipartimento Sanità al dirigente regionale, Camillo Odio. Approvata anche l’assegnazione in posizione di comando della dirigente regionale, Daniela Di Stefano, al ministero dell’Economia e delle Finanze.