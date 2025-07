GIUNTA ABRUZZO: OK A DEFR 2026-28, INCARICHI A DIRIGENTI, ASSUNZIONI USR, CENTRI IMPIEGO E ADA

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta ordinaria, la Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal vicepresidente, Emanuele Imprudente, per l’approvazione dei seguenti provvedimenti.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, conferiti gli incarichi ai seguenti dirigenti: per il Servizio “Politiche Attive e Passive del Lavoro” del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive ad Antonella Azzariti, per il Servizio “Politica Energetica e Risorse del Territorio” del Dipartimento Territorio – Ambiente prorogato l’incarico a Dario Ciamponi.

Approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2026 – 2028.

Approvata la nuova dotazione organica e autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di nuove unità, nonché la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso l’USR Abruzzo 2016, presso i Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo ed il Servizio Autonomo Audit – ADA.

Si dà attuazione anche alla programmazione delle progressioni verticali in deroga ex art. 13, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 – 2021.

Su proposta del vicepresidente, autorizzata l’attivazione dei pozzi d’emergenza di Bussi sul Tirino (Via della Repubblica) al fine di garantire i volumi necessari per soddisfare il fabbisogno idrico potabile del comprensorio evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti.

Individuati i criteri e le modalità per la partecipazione al Bando di concessione di contributi riservati ai Comuni della regione Abruzzo, per la realizzazione di attività promozionali legate alla valorizzazione del tartufo attraverso manifestazione fieristiche e l’attivazione di percorsi gastronomici – anno 2025.

Approvato lo schema di Accordo (attuato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90), da stipulare fra la Regione Abruzzo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” al fine di implementare sul territorio regionale interventi per l’eradicazione della specie del gambero rosso della Louisiana: Progetto “Interventi per il contrasto alla diffusione del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) nella regione Abruzzo – COGA”. Le spese derivanti dall’attuazione dell’accordo, ammontano, in via preventiva, a € 180.000,00.

Via libera, su iniziativa dell’assessore con delega all’Istruzione, Roberto Santangelo, allo schema di protocollo d’intesa con Next Lel Ets e l’Ufficio scolastico regionale. Next Level ETS di Torino è un ente del terzo settore che ha presentato un progetto denominato “Next Land: Didattica per esploratori di futuro” che si propone di sviluppare soluzioni educative innovative per i giovani svantaggiati, con particolare attenzione alle discipline STEM e ai percorsi di orientamento scolastico e professionale, che ben si coniuga con gli obiettivi della Regione di contrastare la dispersione scolastica, ridurre il divario di genere nelle discipline STEM e migliorare i percorsi di orientamento per gli studenti abruzzesi.

Ripartite le risorse disponibili per l’anno 2025, sulla base delle domande pervenute, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 41/2013 e assegnato un contributo massimo riconoscibile a ciascuna Società Operaia di Mutuo Soccorso quantificato in € 502,79.

Conferito ad Enel Italia S.p.A., nella figura del dottor Aldo Forte, in qualità di Head of People & Organization di Enel Italia S.p.A., un encomio solenne in ragione dell’essenziale contributo apportato e dell’impegno profuso nell’area dell’alta formazione nel territorio abruzzese, con particolare riferimento all’attività di coordinamento, gestione e concreta attuazione del programma di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Approvato l’Accordo finalizzato a dare attuazione, in regione Abruzzo, alla tipologia di intervento ‘Residenze per Artisti’ nei territori per un importo complessivo di € 54.400,00.

Approvato, su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca, il documento “Linee Guida per l’attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo” con l’obiettivo di revisionare la materia dei tirocini extracurriculari in un’ottica di sistema e di semplificazione in grado di superare la frammentarietà della disciplina vigente.

Disco verde, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, per alcune disposizioni regolamentari interne della società unica abruzzese di trasporto T.U.A. SpA, rispetto alle quali, ad esempio, le società in house della Regione sono tenute ad ispirarsi ai principi di legalità, efficienza ed economicità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, la Giunta ha provveduto ad aggiornare e ad integrare la Rete regionale della Sclerosi Multipla, con conseguente superamento del modello organizzativo previsto da una delibera del 2018, passando da un modello di organizzazione a livelli ad uno a rete orizzontale.

Sempre su input dell’assessore Verì, via libera alla presa d’atto ed all’approvazione di tre documenti tecnici necessari per completare il nuovo approccio sistemico all’accesso in Pronto Soccorso.

Sono state, infatti, disciplinate- in coerenza con quanto approvato dal Ministero della Salute – anche le linee di indirizzo afferenti al Triage ospedaliero che, quale primo momento d’accoglienza, rappresenta una funzione infermieristica finalizzata alla identificazione delle priorità assistenziali – attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo – ed è in grado di garantire la presa in carico degli utenti, definendone l’ordine di accesso al trattamento.

Precisata, infine, la destinazione della somma di 200.000 euro, prevista da una delibera di Giunta regionale del 2022 sulla base di una del CIPESS del 2021 relativa al “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020”, esclusivamente a beneficio dei consultori pubblici per il loro impegno assistenziale a favore donne nella fase pandemica e interpandemica.