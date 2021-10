GIUNTA ABRUZZO: OK A INTERVENTO EDIFICIO POLVALENTE PASSOLANCIANO

CHIETI – La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato la delibera che autorizza il l’intervento sull’edificio polivalente di Passolanciano-Majelletta, da “Recupero Edificio Polivalente” a “Sostituzione Edilizia Edificio Polivalente”, che prevede la demolizione e ricostruzione della struttura per un importo di 1.480.000 euro.

Al posto dell’attuale edificio, in stato di abbandono da oltre vent’anni, nascerà un nuovo manufatto dotato di ampi posti auto e locali commerciali e civili. Si tratta di uno dei sei interventi, per complessivi 20,2 milioni di euro inseriti nel Masterplan, ovvero la realizzazione della seggiovia ad ammorsamento automatico (8.160.000,00 euro ), dell’impianto di innevamento (7.300.000,00), del sistema Skipass unico (1.160.000,00), del recupero dell’edificio polivalente (1.480.000,00 ero), di viabilità e parcheggi (1.250.000,00 euro) e di valorizzazione turistica del comprensorio ( 850.000,00 euro).

“Questa amministrazione regionale crede fortemente nella valorizzazione turistica delle stazioni Passolanciano-Maielletta e con i fatti concreti smentirà tutti coloro, soprattutto nel centrosinistra, che hanno insinuato la mancanza di interesse o programmazione – dicono il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo e l’assessore regionale Daniele D’Amario – Alla fine degli interventi, l’Abruzzo potrà contare su impianto all’avanguardia tra i più importanti, se non il principale, del centrosud che ci consentirà di arricchire la nostra offerta turistica rendendola sicuramente più competitiva a livello nazionale e non solo”.