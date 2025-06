GIUNTA ABRUZZO: OK A NUOVA PROPOSTA FORMEZ PA, 8,7 MILIONI

L’AQUILA – La Giunta regionale abruzzese, riunita oggi all’Aquila e presieduta dal presidente, Marco Marsilio, di FdI, ha approvata la proposta progettuale presentata da Formez PA per la realizzazione del nuovo progetto, opportunamente integrato con le ulteriori attività richieste dalla Regione Abruzzo, per l’importo complessivo di 8.719.600,00 di euro.

Formez è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e alle Amministrazioni associate.

L’esecutivo ha anche approvato ulteriori semplificazioni delle procedure attuative dell’Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Licenziato il Conto Consuntivo Rendiconto generale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile relativo all’esercizio finanziario 2024 e le linee di indirizzo per la predisposizione degli avvisi pubblici per la concessione di contributi alle associazioni, federazioni e confederazioni iscritte all’Albo regionale degli Abruzzesi nel Mondo.