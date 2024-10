GIUNTA ABRUZZO: OK A PRESA D’ATTO VALIDAZIONE PERFORMANCE ARTA

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria all’Aquila, su proposta dell’assessore al Bilancio e al personale Mario Quaglieri, ha preso atto della documentazione trasmessa dall’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) e licenziato la proposta di valutazione del direttore dell’Agenzia, Maurizio Dionisio, lo scorso anno rinnovato per cinque anni, relativamente al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. La Giunta ha preso atto anche della validazione, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, della relazione sulla performance per l’annualità 2023 dell’Arta Abruzzo.

Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, l’esecutivo ha approvato i seguenti provvedimenti: il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” redatto con riferimento ai dati di Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2023; la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione; l’autorizzazione al Comune di Chieti alla riserva, per la durata di due anni, di tre alloggi di proprietà Ater per far fronte allo stato di emergenza; l’organigramma e il conseguente funzionigramma relativi all’assetto organizzativo della Direzione Generale e del Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività Legislativa.