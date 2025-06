GIUNTA ABRUZZO: OK A VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE E LINEE GUIDA LISTE D’ATTESA

PESCARA – La Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l’utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di reiscrizione di fondi derivanti da assegnazioni vincolate in economia:

Politiche per la famiglia – Realizzazione dei piani famiglia. Annualità 2023. € 807.283,17 Programma sperimentale Care Leavers. € 88.132,62 Catalogazione di beni culturali – II lotto. € 200.000,00 Intervento di riduzione rischio idrogeologico SP 70 San Vito-San Leonardo al km 5+750. € 75.000,00 Progetto “Informazione e assistenza alle vittime di reato”. € 42.439,07 Attività di protezione delle piante dagli organismi nocivi. € 50.000,00 Realizzazione asta di collegamento tra la SR584 di Lucoli e la viabilità del Nucleo Industriale di Pile. € 46.380,27 Tassa di abilitazione all’esercizio professionale. € 4.198,64 Trasferimento economie vincolate al 31/12/2024 all’Agenzia di Protezione Civile. € 16.158,54 Imposta regionale concessioni demaniali marittime. € 649.768,29 Strategia Nazionale di cyber sicurezza. € 100.000,00 Trasferimento ai Comuni dei proventi ricavati dal canone di concessione per le acque minerali e termali. € 28.684,16 Intervento di sistemazione S.P. Fara San Martino-Casoli. Intervento di completamento su S.P. 95 e S.P. 214. € 50.000,00 “Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici – Comune di Barete” e “Contributi alle Ater per spese di manutenzione – Ater Chieti”. € 198.787,88.

Via libera, poi, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, alle linee guida relative al processo di armonizzazione delle metodologie di governo delle liste di attesa, relative alle prestazioni ambulatoriali, nelle Aziende sanitarie locali della regione Abruzzo.

Sempre su iniziativa dell’assessore Verì, approvato lo schema di protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo e Centro della Giustizia Minorile del Lazio, Abruzzo e Molise sulle linee di indirizzo per l’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.