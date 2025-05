GIUNTA ABRUZZO: OK AD AMPLIAMENTO AREA STAZIONE RIFORNIMENTO IDROGENO E BILANCIO ADSU L’AQUILA

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in data odierna e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato l’ampliamento dell’area da mettere a disposizione del LIFE3H (Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen valleys) per la realizzazione della stazione di rifornimento di idrogeno del progetto LIFE3H, progetto pilota per lo sviluppo della filiera integrata dell’idrogeno.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione, Ricerca e Università, Roberto Santangelo, la Giunta ha preso atto del parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025 – 2027 dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila e approvato conseguentemente il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 e il Piano di Programma 2025/2027.

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio, Personale e Strategia nazionale aree interne, Mario Quaglieri, autorizzati il Comune di Pineto, il Comune di Rocca Santa Maria e il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata alla riserva di alloggi da assegnare per la durata massima di anni due, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa.