GIUNTA ABRUZZO: OK ATTO INDIRIZZO PROPOSTE EVENTI CULTURALI

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato nella seduta straordinaria di oggi, su proposta dell’assessore al Sociale e alla Cultura Roberto Santangelo, l’atto di indirizzo contenente le linee guida per la presentazione delle proposte di eventi o di programmi di eventi per l’anno 2025 provenienti da altri enti pubblici o privati per l’adesione da parte dell’esecutivo abruzzese.
In riferimento al Piano regionale della rete scolastica per l’anno 2026/2027, la Giunta ha approvato l’ampliamento dell’offerta formativa e della variazione della provincia di Teramo. Relativamente all’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, rimodulati gli interventi approvati con DGR427 del 9/7/2021.
