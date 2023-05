GIUNTA ABRUZZO: OK DEFINITIVO RENDICONTO 2022, MENO 128 MILIONI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su input dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha deliberato il sì definitivo al Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2022 che testimonia il fatto che il risultato di amministrazione è caratterizzato da un debito di 128milioni 756mila 404euro.

L’abbattimento rispetto all’esercizio 2021 è pari ad euro 123.335.751,88. Tutto ciò considerando che lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.

Il rendiconto 2022 era stato approvato il 30 aprile scorso: il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre scorso si è reso necessario per l’avvenuta acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, questa volta completato da una verifica più puntuale rispetto a quello allegato nella bozza licenziata ion precedenza.

La Regione Abruzzo negli nei scorsi, a cavallo tra l’amministrazione di centrosinistra e l’attuale di centrodestra, aveva accumulato diversi rendiconti non approvati.

Da alcuni anni l’ente guidato da Marco Marsilio, di Fdi, si è riallineato e, come sottolineano in ambienti politici, è tra le regioni più virtuose d’Italia.

Proprio oggi è stato certificato che in relazione al debito, l’ente in otto anni, quindi dal 2023, ha recuperato un debito programmato in 20 anni, passando da circa 750 milioni di euro a meno 128milioni 756mila 404euro.