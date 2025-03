GIUNTA ABRUZZO: OK DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo, riunita in seduta ordinaria all’Aquila, su iniziativa del vicepresidente e assessore con delega alla caccia, Emanuele Imprudente, ha approvato il nuovo Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale.

“La caccia di selezione è un valido strumento per aumentare il prelievo dei cinghiali e ridurre i danni causati dalla specie. La caccia di selezione al cinghiale è svolta esclusivamente nel territorio sottoposto a gestione venatoria, all’interno di un arco temporale stabilito anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge, previa acquisizione di parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra)”, si legge in una nota della Giunta.

L’esecutivo ha recepito il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici relativo al 2025 e il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Biocidi relativo all’anno 2025.

Nello specifico, è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attuare la programmazione regionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici e sui Biocidi.

Approvato anche il reinvestimento delle risorse derivanti dalle vendite di alloggi di edilizia popolari pubblica (ERP) incassate dall’ATER di Chieti nell’annualità 2024, per un importo totale di € 464.419,51, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della stessa azienda.