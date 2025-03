GIUNTA ABRUZZO: OK INTESA CON ENTE MILITARE UCRAINO DI SUMY

PESCARA – La Giunta regionale, riunita ieri a Pescara in seduta ordinaria, su proposta del presidente, Marco Marsilio, ha approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Amministrazione Militare regionale di Sumy dell’Ucraina per lo svolgimento di attività di collaborazione in tema di ricostruzione, sviluppo sostenibile e resilienza energetica, valorizzazione dell’ambiente e aree protette, agricoltura sostenibile, cultura, arte, sport e turismo sostenibile, benessere sociale, istruzione e accesso al lavoro.

Per la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale è stato licenziato anche il Progetto di Legge regionale “Ratifica dell’Intesa tra la Regione Abruzzo e la l’Amministrazione Militare regionale di Sumy”.

L’esecutivo ha rinnovato l’accordo quadro in scadenza a far data dal 1 gennaio 2025 e sino alla sottoscrizione del nuovo accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 relativamente agli affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering s.p.a., che negli anni scorsi ha assunto la denominazione di Abruzzo Progetti. Autorizzati i Comuni di Carpineto della Nora e Roseto degli Abruzzi alla riserva di alloggi da assegnare per la durata massima di due anni, per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, approvati i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025.