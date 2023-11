GIUNTA ABRUZZO: OK LINEE GUIDA RICONOSCIMENTO DISTRETTI CIBO

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha approvato le linee guida per il riconoscimento dei Distretti del cibo che includono anche i distretti biologici e approvato l’addendum all’accordo sottoscritto tra il Dipartimento Agricoltura (DPD) della Regione Abruzzo ed il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente – MESVA, dell’Università dell’Aquila, finalizzato alle attività di studio, conoscenza e ricerca a supporto della conoscenza e gestione dei Siti Natura 2000.

Sempre su proposta di Imprudente, l’esecutivo ha affidato il servizio di assistenza tecnica alla Società in house FIRA Spa ed approvato lo schema di convenzione per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione per la gestione delle risorse idriche nell’ambito del territorio regionale relativo al Distretto dell’Appennino centrale.

Via libera allo schema di accordo tra il dipartimento Agricoltura DPD della Regione Abruzzo ed il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente – MESVA dell’Università dell’Aquila, per la conoscenza e gestione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale degli Alberi Monumentali della Regione Abruzzo.

L’esecutivo ha licenziato anche il disegno di legge di modifica della legge regionale n. 46 del 2019, al fine di rendere pienamente autonoma l’Agenzia di Protezione civile.

La Giunta regionale ha deciso poi di proporre al Consiglio delle Autonomie Locali la rimodulazione del Piano triennale della Viabilità regionale 2008-2010, formalizzata dalla Provincia dell’Aquila, per un importo pari ad € 850.000,00, per “S.S.V. Avezzano-Sora (SS n. 690) Lavori di realizzazione di un sottopasso di collegamento alla S.P. n.67 di “San Vincenzo Valle Roveto”, con l’intervento di pari entità, riguardante “Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento ed adeguamento della rete stradale di competenza provinciale: Opere di messa in sicurezza della S.P. 66 – S.P. 67 – S.P. 68 – S.P. 90 – S.R. 82”.