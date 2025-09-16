GIUNTA ABRUZZO: OK NUOVO DISCIPLINARE PROGRESSIONI PERSONALE, “CONTA ESPERIENZA, NON TITOLI STUDIO”

L’AQUILA – Via libera dalla Giunta regionale al nuovo Disciplinare per le progressioni verticali del personale, con focus sulle progressioni in deroga.

Grazie a questa misura – si legge in una nota della Regione – “i dipendenti potranno avanzare tra le diverse aree di inquadramento anche senza possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, valorizzando così l’esperienza e le competenze maturate”.

“Le procedure saranno avviate dal Servizio Organizzazione e rientrano nei limiti di budget già previsti nel Bilancio 2025-2027 della Giunta, garantendo trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse umane”, conclude la nota.