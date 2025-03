GIUNTA ABRUZZO: OK PIANO UTILIZZO FONDO ALZHEIMER, OLTRE UN MILIONE

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria all’Aquila, su iniziativa dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato il nuovo Piano di attività della Regione per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024-2026 – redatto da un tavolo tecnico attivo presso l’Agenzia Sanitaria Regionale, guidata dal dottor Pierluigi Cosenza.

Con tale provvedimento si danno indicazioni alle quattro Asl per la realizzazione delle attività del Piano e si ripartisce tra le stesse il Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024/2026 pari a complessivi euro 1.090.815,23 nel triennio.

Deliberato anche l’affidamento all’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza (Areacom) dello sviluppo di un progetto finalizzato all’istituzione di un sistema regionale di logistica regionale farmaceutica integrata farmaci e dispositivi medici.