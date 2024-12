GIUNTA ABRUZZO: OK PRONTUARIO PREZZI OPERE PUBBLICHE

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunito in seduta straordinaria all’Aquila, ha approvato l’aggiornamento 2025 al prontuario dei Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo. Su proposta dell’assessore a Beni e Attività Culturali e di Spettacolo Roberto Santangelo, adottato il programma degli eventi diretti della Giunta regionale per l’anno 2024 composto dalle proposte presentate dagli Enti pubblici e privati con la relativa quantificazione dell’onere finanziario posto a carico della Regione Abruzzo per i singoli eventi per un importo complessivo di euro 614.000,00.

Deliberati i criteri e le modalità per l’inserimento dei soggetti aventi titolo nel registro delle manifestazioni storiche di interesse locale.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, la Giunta ha conformato, tramite approvazione dello schema di addendum alla convenzione già sottoscritta in data 07.09.2022 tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, soggetto attuatore, l’allineamento del cronoprogramma finanziario agli interventi relativi al finanziamento statale di € 15.000.000,00 per la realizzazione di collegamento dell’Asse Attrezzato di Pescara e l’adeguamento dello svincolo S.S. 714. Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, integrato il piano del Fabbisogno annualità 2024 Autorizzato l’attingimento, da parte dell’agenzia regionale di protezione civile, alla graduatoria del pubblico concorso, indetto dalla giunta regionale, per l’assunzione di dirigenti informatici a tempo indeterminato e pieno.

Approvato lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobile Club Italia avente ad oggetto la gestione, l’aggiornamento e la bonifica degli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione di corrette e aggiornate liste delle posizioni fiscali nonché per la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all’integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi.