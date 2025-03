GIUNTA ABRUZZO: OK VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2025-2027

L’AQUILA – La Giunta regionale abruzzese, su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 in base alle richieste, pervenute dai vari servizi e dipartimenti: PON Inclusione 2014 2020 – Lavoro e inclusione attiva delle persone in esecuzione penale. 230 mila euro; POC Abruzzo 2014 2020 – Progetto “Bando turismo esperienziale” 9 milioni 250mila euro;

POC Abruzzo 2014 2020 – Progetto Assistenza Tecnica. 1 milione di euro; POC Abruzzo 2014 2020 – Progetto “Recupero e manutenzione la via dei castelli” 11 milioni di euro; PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. Azione 4.a.1 “Microcredito per Micro-piccole imprese – Giovani” – Azione c.3 “Microcredito per Micro-piccole imprese – Donne” 16 milioni 400mila euro; PR FESR 2021-2027. Strategie territoriali OP 5. 1 milione 197mila 200 euro; PR FESR 2021-2027. Azione 1.5.1 “Rafforzare la connettività digitale”. 20milioni 900mila euro; PR FESR 2021-2027. Azione 1.1.2 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse” 8 milioni di euro; PR FESR 2021-2027. Azione 1.1.1 “Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico” 40milioni di euro; PNRR Programma GOL Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori 18 milioni 341mila euro; Pay-back farmaceutico. Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti 48 euro milioni 882mila 971 euro; Digitalmentis 2 – Sviluppo competenze digitali dei consumatori adulti e dei vulnerabili 74mila euro.