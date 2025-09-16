GIUNTA ABRUZZO: OK VARIAZIONI BILANCI PREVISIONE E ARPA

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha preso atto del finanziamento del progetto Regenera4MED, al quale partecipa la Regione Abruzzo, nell’ambito del programma Interreg Euro-Med. Nello specifico, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Ente Parco nazionale della Maiella per l’implementazione delle attività progettuali.

Su proposta del vicepresidente, Emanuele Imprudente, e attraverso il Dipartimento Agricoltura, approvato uno schema di Accordo di programma con il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), finalizzato all’attuazione del progetto tecnico-scientifico ABRFORGEN-2.

L’iniziativa, nata dal protocollo d’intesa sottoscritto nel 2021, mira alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali e alla riorganizzazione della vivaistica regionale, con attività di ricerca, aggiornamento dei boschi da seme e certificazione dei materiali di propagazione. Il programma sarà realizzato con il supporto tecnico-scientifico del CREA-FL e finanziato con fondi statali della Strategia Forestale Nazionale, pari a € 1.282.536 per il 2022, € 1.282.536 per il 2023 e € 1.841.357 per il 2024, assicurando un contributo qualificato alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Via libera anche alla prima variazione del bilancio di previsione 2025-2027 di ARPA Abruzzo.

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, con destinazione dei fondi a specifici progetti e interventi:

Realizzazione progetto comunitario PR Abruzzo FSE+ 2021/2027: € 776.007,27

Restituzione fondi al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: € 4.300,00

Percorsi formativi triennali (IeFP) – Sistema duale: € 1.601.354,15

Percorsi formativi triennali (IeFP) – Sistema duale: € 161.269,09

Lavori di consolidamento e risanamento conservativo post-sisma 06/04/2009 – Palazzo Centi, L’Aquila: € 760.482,90

Ripristino immobile ex INAPLI, L’Aquila: € 800.000,00

Progetto TOURAL – Turismo culturale e creativo per lo sviluppo sostenibile: € 74.156,25

Approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in termini di competenza e cassa, per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate, su richiesta dei vari Servizi e Dipartimenti:

Progetto di cooperazione territoriale CYROS – Programma Interreg IT-HR 2021-2027: € 24.199,67

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) – Intervento AT001 Assistenza tecnica: € 200.000,00

Progetto LIFE+ A_GreeNet: € 15.218,25

POC Abruzzo 2014-2020 – Progetto “Realizzazione Banda Larga”: € 3.850.000,00

POC Abruzzo 2014-2020 – Progetto per la comunicazione: € 500.000,00

Realizzazione seggiovia quadriposto Stazzo – Aceretta, Comune di Pescasseroli: € 253.738,61

Disco verde per il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al Rendiconto della Gestione 2024. Il piano, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e al Consiglio Regionale.

Approvate variazioni di bilancio per gli esercizi 2025-2027, in attuazione delle Leggi regionali 22/2025 e 24/2025, destinando contributi a sostegno di università, enti e associazioni.

Tra gli interventi principali: finanziamenti annuali di € 45.000 alla Biobanca del CAST dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara; € 26.200 all’Associazione Genitori Bambini Emopatici (AGBE); € 15.000 per il progetto di inclusione nel calcio paralimpico e sperimentale della FIGC; € 15.000 per l’indagine sul linfedema secondario in collaborazione tra Resilia Onlus e Università; € 40.000 all’Istituto “Fides et Ratio” per borse di studio; e oltre € 700.000 complessivi per l’Agenzia Regionale di Protezione Civile a copertura di emolumenti del personale e del Direttore.

Sempre su proposta dell’assessore al Personale, Mario Quaglieri, prorogato l’incarico della dottoressa Maria Ferrara, attualmente in comando dalla Provincia di Pescara, come dirigente del Servizio Imprenditoria e Finanza al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive.

Approvato il Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2024.

Approvata la revisione parziale dell’assetto organizzativo del Dipartimento “Territorio – Ambiente”, riguardante in particolare il Servizio “Edilizia Sociale e Scolastica”, con aggiornamento di denominazioni e funzioni degli uffici in base alle nuove competenze e programmazioni finanziarie. La riorganizzazione non comporta variazioni nel numero complessivo di Servizi e Uffici né oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.