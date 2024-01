GIUNTA ABRUZZO: OSSERVATORIO TURISMO, PIANO SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA’ ANIMALE, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi la giunta regionale per approvare i seguenti provvedimenti.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, istituiti gli elenchi ricognitivi dei soggetti della governance turistica regionale, quali le DMC, le PMC ed i Distretti turistici e approvato il Disciplinare attuativo con le linee guida. Approvato il Disciplinare attuativo dell’Osservatorio regionale sul turismo.

Approvato lo schema di accordo fra la Regione Abruzzo e il Comune di Vasto, per la gestione in convenzione di una Rete culturale comprendente il Polo Bibliotecario comunale “Raffaele Mattioli” e l’Ufficio Attività Culturali. Ciò per consentire la piena attivazione delle strutture interessate, migliorare la qualità di eccellenza, economicità, efficacia ed efficienza dei servizi culturali erogati.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri via libera ad una parziale revisione dell’assetto organizzativo del dipartimento Sviluppo economico – turismo.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato il Piano regionale integrato pluriennale dei controlli della sicurezza alimentare (Pripc) e sanità animale per il periodo 2023 – 2027 in cui vengono evidenziate le attività espletate su base regionale.

Il Piano fornisce indicazioni sul livello di attuazione delle attività di controllo e di raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti. Definita la composizione del Coordinamento tecnico regionale delle Cure Palliative. Oltre ai referenti ASL delle cure palliative e ai responsabili dei servizi regionali che si occupano della materia, è prevista la partecipazione di due società scientifiche: quella di riferimento per le cure palliative e quella della medicina di base. Il coordinamento provvederà anche alle cure palliative pediatriche fino alla individuazione da parte della Regione del Centro di riferimento regionale di terapia del dolore cure palliative pediatriche.