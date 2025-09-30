GIUNTA ABRUZZO: PERSONALE ADSU, NUOVE NOMINE DIRIGENZIALI, SANITA’, SOSTEGNO AL VINO

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, ha preso atto della programmazione dei fabbisogni di personale e della dirigenza, triennio 2025/2027, per l’Azienda per il Diritto agli studi universitari di L’Aquila.
Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri conferito a Emanuela Grimaldi l’incarico di direttrice del dipartimento “Sociale – Enti Locali – Cultura.
Conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” del Dipartimento Territorio – Ambiente a Vincenzo Rivera, dirigente dei Processi della Ricostruzione.
Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì presa d’atto dei Bilanci Finali al 31/12/2024 delle Gestioni Liquidatorie ex ULSS confluite nelle ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, Lanciano Vasto Chieti, Pescara e Teramo e approvazione prospetti riepilogativi.
Disposta, in favore della Società Cerba Healthcare s.r.l., la voltura dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio analisi di Teramo, già in capo alla società IGEA srl, per l’erogazione di prestazioni di Medicina di Laboratorio ambulatoriale.
Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, approvata la proposta ARAP dell’intervento FSC a sostegno della Filiera Agroalimentare di contrasto all’emergenza da Covid-19, “Promozione del vino d’Abruzzo” per un importo di spesa pubblica complessiva di euro 700.000,00.
