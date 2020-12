GIUNTA ABRUZZO: PIANO MOBILITA’ SOSTENIBILE, COLLABORAZIONE UNIVAQ E UDA, TUTTI I PROVVEDIMENTI

PESCARA – Si è riunita, questo pomeriggio, la Giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio. Su proposta del presidente Marsilio, attivata una collaborazione tra la Regione Abruzzo (Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ), l’Università dell’Aquila (Dipartimento Ingegneria civile, edile, architettura e ambientale) e l’Università di Pescara (Dipartimento di Ingegneria e Geologia). L’intesa riguarda lo studio in materia di costruzioni e infrastrutture, riguardanti la prevenzione del rischio sismico, idrogeologico, idraulico e di erosione costiera. Prevista anche un’analisi e una valutazione degli ulteriori rischi di cantiere legati alla sicurezza dei lavoratori, sempre in ambito regionale.

Avviata la procedura per istituire una misura d’aiuto di Stato a sostegno del reddito della marineria del Porto di Pescara, per i lavori di sistemazione delle infrastrutture del Porto nell’ambito del Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud (2016). Nel cronoprogramma dell’intervento sono previsti lavori per circa 18 mesi, per il primo stralcio, cui seguirà un lotto di lavori di ulteriori 24 mesi. La giunta ha disposto oggi che le strutture regionali competenti in materia di Pesca e Aiuti di Stato, sottopongano a notifica preventiva alla Commissione Europea l’istituzione di una misura di aiuto di Stato di carattere compensativo e straordinario e predispongano la relativa proposta di legge regionale. Con la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) sono state infatti definite le procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Nell’ambito di tali risorse rientra il Patto sottoscritto a maggio 2016 tra il presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Regione Abruzzo, in cui sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e strategici per il territorio. In tale programmazione, con delibera di giunta 229/2016, si è provveduto all’approvazione definitiva del Masterplan Abruzzo – Patto per il SUD, che contiene n. 77 interventi considerati prioritari e strategici per l’Abruzzo.

La Giunta ha approvato, inoltre, la scheda ministeriale relativa al Piano strategico della mobilità sostenibile. Le risorse sono attribuite per la copertura dei costi delle infrastrutture e degli impianti necessari per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus. Tale scheda pertanto, contiene il riparto relativo alle tipologie di servizio, mezzi e infrastrutture per un totale di € 70.819.241,12.

Il riparto totale e le relative attribuzioni per i singoli periodi di programmazione, prevede:

Periodo 2019-2020: importo massimo € 8.047.641,04;

Periodo 2021-2022: importo massimo € 14.485.753,86;

Periodo 2024-2023: importo massimo € 48.285.846,22.

L’emergenza sanitaria in atto ha determinato notevoli ricadute sul comparto del trasporto pubblico locale, e cioè una continua rimodulazione dei servizi, dapprima drasticamente ridotti per evitare la diffusione del contagio, e successivamente riattivati in coincidenza con la ripresa delle attività industriali, commerciali e scolastiche. Si è constatata una trasformazione strutturale di medio e lungo periodo della domanda di mobilità, sempre più incerta e instabile. La Regione, dunque, si è avvalsa, per i servizi di concessione regionale di trasporto pubblico locale, della facoltà di sospendere le procedure di affidamento dei servizi pubblici, fino al 31 gennaio 2022, anche in previsione di una loro riprogrammazione. Di conseguenza, al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio, ha stabilito di prorogare per lo stesso periodo i servizi in essere. Anche i Comuni titolari di servizi in concessione comunale, hanno la stessa facoltà di proroga da esercitare con proprio provvedimento.

Approvata, su iniziativa del vice presidente Emanuele Imprudente, l’intesa per sviluppare e mettere in atto azioni per lo sviluppo del territorio, attraverso il sostegno e il rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale delle aziende agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura, considerando prioritario il supporto ed il sostegno del sistema produttivo agroalimentare abruzzese, anche attraverso la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari verso i mercati interni ed esteri. La legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) prevede , infatti, che la Regione svolga attività promozionale all’estero autonomamente o anche tramite la compartecipazione delle Camere di Commercio o delle Aziende Speciali o di altri enti pubblici o privati , locali e nazionali, non aventi scopo di lucro.

Riprogrammate le economie derivanti da fondi dell’Intervento straordinario per il Mezzogiorno, secondo la Legge 1° marzo 1986, n. 64, assegnati alla Regione Abruzzo, per il finanziamento delle opere nei settori infrastrutturali e settore idrico. L’importo residuale delle risorse ammonta ad euro 2.975.780,00. Su parte di tali risorse residue, e cioè per euro 376.76,02, è previsto il riconoscimento di spese sostenute dai Comuni per la progettazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati al settore acquedottistico e dei sistemi depurativi. I Comuni sono: Borrello, Collecorvino, Crecchio, Fara San Martino, Manoppello, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Pizzoferrato, Roccamontepiano, Roccascalegna, San Martino sulla Marrucina, Sante Marie, Torricella Peligna.

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, l’Esecutivo ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, in termini di competenza e cassa, per utilizzo di quote di fondi derivanti da assegnazioni vincolate in economia, in base alle richieste pervenute dal Servizio Edilizia Sociale – Finanziamento alle ATER per abbattimento barriere architettoniche (euro 658.600), Servizio programmazione economica finanziaria – Copertura dei disavanzi 2018 del Servizio Sanitario Regionale (euro 532.424), Servizio risorse umane del Servizio Sanitario Regionale – Trasferimenti alle ASL per rialloca mento dipendenti ESACRI (euro 94.471).

Inoltre, sempre in materia di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, è stata approvata una ulteriore variazione per l’iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate. Le richieste riguardano il Servizio risorse finanziarie – Contabilizzazione trasferimenti legati all’emergenza Covid; il Dipartimento Infrastrutture – Servizio supporto economico amministrativo – Risorse derivanti dal contenzioso relativo a conguagli a saldo per il Trasporto Pubblico Locale (euro 371.180); il Servizio Istruzione , Formazione Università – Fondi destinati al rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori sede (euro 420.840); il Dipartimento Infrastrutture – Servizio supporto economico amministrativo – Fondo statale oneri Trasporto Pubblico Locale; il Servizio beni e attività culturali – Fondo unico per lo spettacolo (euro 110.400); il Dipartimento Infrastrutture – Servizio di trasporto pubblico –Acquisto veicoli adibiti al miglioramento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale – euro 578.085,04; il Servizio Istruzione , Formazione Università – Trasporto ed assistenza scolastica per studenti disabili (euro 2.603.547); il Servizio tutela sociale famiglia – Assistenza per autonomia alunni con disabilità (euro 800.000); il Servizio Edilizia Sociale – Restituzioni al Comune di Sant’Omero di contributi per abbattimento barriere architettoniche (euro 4.160); il Servizio attrazione investimenti ed internazionalizzazione –Risorse per ristoro delle categorie soggette a restrizioni per emergenza Covid 19 (euro 7.906.447).

La Giunta ha, quindi, licenziato l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali. Con il provvedimento, proposto dello stesso Liris, si è inteso procedere all’acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell’Organismo, che sarà tenuto a valutare, secondo le previsioni dei disciplinari approvati dalla giunta regionale, le attività degli enti strumentali ADSU dell’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo, ARIC (Agenzia regionale per l’Informatica e Committenza); ASR (Agenzia sanitaria regionale); ARTA ( Agenzia regionale per la tutela ambientale); Agenzia regionale di Protezione Civile.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì è stato approvato il Programma dei corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici di medicina generale per l’anno 2021, per un numero di 40 ore di corso, con oneri finanziari a carico del bilancio delle ASL, alle quali sono demandati pure gli adempimenti relativi agli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida regionali.

Infine, su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, la Giunta regionale ha approvato il Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma “Mirror GovSatCom”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e sottoscritto in data 21 febbraio 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento.

Il Programma “Mirror GovSatCom” ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 100 milioni di euro di cui 42 milioni 120 mila messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte nei territori delle Regioni e delle Province autonome sottoscrittrici del relativo Protocollo d’intesa e 57 milioni 879 mila 865mila euro messI a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome per il finanziamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte sui propri territori. Per l’Abruzzo la dotazione finanziaria complessiva ammonta a 17 milioni 277mila euro: la dotazione massima regionale è, infatti, pari a 10 milioni di euro mentre la dotazione massima del Programma Operativo FSC Fondo Sviluppo e Competitività ammonta a 7 milioni 277 mila euro.

Nello specifico, l’Esecutivo ha dato il via libera alla partecipazione della Regione Abruzzo al programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, denominato “I-FASENET – Ital-GovSatCom FAcilities SErvices and NETworking”, promosso dalla società capofila Tekne S.r.l., da realizzare insieme alle società co-proponenti Elital S.r.l., Digimat S.p.A., Tiesse S.p.A. e Reiss Romoli S.r.l., presso le unità produttive dell’Aquila, di Ortona (CH), Ivrea (TO), Torino, Avezzano (AQ), Roma e Matera, destinandovi una quota pari ad Euro 1.347.609,53.

[mqf-dynamic-pdf]