GIUNTA ABRUZZO: PROGRAMMA FONDI FSC, FINANZIAMENTO EVENTI SPORTIVI, BORSE STUDIO, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha proceduto alla programmazione dei fondi FSC (Sviluppo e Coesione) per finanziare le Strategie delle Aree Interne (Valfino -Vestina, Gran Sasso-Valle Subequana, Valle del Giovenco-Valle Roveto e Alto Aterno-Gran Sasso Laga) per un totale di cofinanziamento di fondi FSC pari a 5 milioni di euro, dei quali 4 milioni derivanti dall’Accordo Regione Abruzzo-Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2021, macroarea “Interventi a favore delle aree Interne (Cofinanziamento strategia SNAI) per il rilancio del tessuto economico ed imprenditoriale ed 1 milione di euro proveniente dalla delibera n.426 del 2019 “PAR FSC 2007-2013 e Patto per il Sud-Abruzzo FSC 2014-2020, risorse rispetto alle quali c’è stato il via libera ad una proposta di riprogrammazione.

L’esecutivo ha poi preso atto e definito le disposizioni attuative della delibera CIPESS 79 del 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 che ha stabilito l’assegnazione di risorse per interventi Covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”.

Nello specifico, c’è stata la presa d’atto anche dell’assegnazione finanziaria alla Regione Abruzzo pari a 91milioni 864mila 454 euro nell’ambito del FSC programmazione 2021-2027 per un totale di n. 188 interventi così riparti659.000,0ti: 66 milioni 415mila 225 euro per 182 interventi riferiti a lavori, 24 milioni 790mila 228 euro per 5 interventi riferiti ad aiuti ed infine 659 mila euro relativi a servizi e forniture.

In relazione, poi, al Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020, in continuità con l’azione di rilancio del tessuto economico e sociale che la Giunta regionale sta mettendo in campo anche cogliendo la straordinaria occasione offerta dalle manifestazioni del Giro d’Italia 2022, è stata disposta la riprogrammazione di economie FSC, parte ordinaria del PSC Abruzzo 2000-2020, per autorizzare varianti e/o completamenti di interventi già in attuazione cofinanziati con risorse FSC. Presa d’atto e approvazione, da parte della Giunta regionale, del documento tecnico contenente il “Fabbisogno autorizzatorio dei punti erogativi di radiologia diagnostica”.

Approvato lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le Università degli Studi in cui risultino iscritti gli specializzandi inseriti nelle graduatorie concorsuali delle aziende UU.SS.LL. della regione.

Via libera all’Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della Legge nazionale 145 del 2018. Recepito l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate”.

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è stato istituito, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

A tal proposito, è stato destinato l’importo di 805 mila 545 euro per l’erogazione delle borse di studio a sostegno dell’anno scolastico 2021/2022 a favore delle studentesse e degli studenti residenti nella regione Abruzzo. Alle Regioni, in particolare, è demandato il compito di individuare l’entità delle borse di studio, in misura non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro.

Approvate le modalità di reimpiego delle risorse restituite al fondo microcredito FSE e deliberato l’affidamento diretto della gestione dell’Avviso “START UP DOTE” alla società in house Abruzzo Sviluppo Spa. Disco verde per il disciplinare di controllo delle popolazioni di cinghiale nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo per il periodo 2022-27.

Nell’ambito della promozione degli eventi sportivi di carattere regionale e nazionale, la Giunta ha finanziato i seguenti eventi: “Crs Street/Campionato nazionale di skeatebord – L’Aquila” (5.000 euro); “Gara ciclistica nazionale Il Trittico dei Borghi – Campli” (5.000); “Trofeo Silone Urban Trail Fontamara – Pescina” (20.000); “Event Sport L’Aquila” (15.000); “Lazzaroni Cup – Chieti” (20.000); “Gara nazionale Alpiniadi – Fossa” (10.000); “VIII edizione Montesilvano Futsal Cup – Montesilvano” (12.000); “Campionato nazionale di serie A di Beach soccer – Pescara” (30.000). La Regione ha poi garantito il cofinanziamento ai progetti, ammessi al finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria, del bando relativo al “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate”, ai seguenti comuni: Moscufo (300.000); San Martino (300.000); Raiano (79.879,17); Vasto (350.000).

L’esecutivo ha deliberato, con un provvedimento specifico, di modificare il programma di azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, contenuto nella disciplina regionale, sopprimendo le parti che potrebbero dare adito ad ulteriori osservazioni da parte della Commissione Europea, essendo l’Italia sottoposta a procedura di infrazione 2249/2018 (Direttiva nitrati).