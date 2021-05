GIUNTA ABRUZZO: PROMOZIONE TURISTICA, PIANO RETE SCOLASTICA, ACQUE REFLUE. TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi a Palazzo Silone, a L’Aquila, la giunta regionale presieduta da Marco Marsilio per l’approvazione di numerosi provvedimenti.

Approvato, su proposta del presidente Marsilio, il disciplinare per definire i criteri e le modalità dei controlli di regolarità amministrativa. Per gli atti da sottoporre a controllo, le strutture regionali debbono provvedere all’inserimento e alla classificazione di tutti gli atti di propria emanazione nell’iter del sistema documentale Archiflow.

Conferita la funzione di Autorità di Gestione del Programma IPA ADRIATIC alla dirigente Iris Flacco e avviate le procedure di reclutamento di quattro unità di personale di categoria B e C – a tempo determinato, da assegnare al Dipartimento della Presidenza.

La giunta ha preso atto anche della necessità ed esigenza di procedere alla formazione e tenuta degli albi degli operatori AIB suddivisi per sezioni: (operatori, COS, DOS ed altre figure) ed ha approvato le linee guida per la formazione degli ALBI di cui è competente il Servizio Emergenze di Protezione Civile. In ottemperanza alle direttive nazionali, infatti, si rende necessario costituire, in ambito regionale, appositi registri (Albi) per gli operatori del settore.

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris approvata variazione di bilancio per la riqualificazione della Villa comunale Chieti € 216.000,00, implementazione tecnologica 2.0 della rete informativa turistica 175.000 euro e liquidazione incentivi per funzioni tecniche € 18.750,00.

Affidato incarico dirigenziale del servizio Autonomo “Avvocatura” – sede L’Aquila a Stefania Valeri.

Autorizzato il Comune di Brittoli, alla riserva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, da assegnare per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.

Approvato, nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) lo schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione Abruzzo, Comune di Molina Aterno, Agenzia per la Coesione territoriale, ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, ministero per le Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e ministero della Salute, relativo all’Area Gran Sasso – Valle Subequana. Approvato anche l’aggiornamento per l’Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga. La Strategia punta a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali nei territori interni e rurali e al rilancio delle Aree Interne mediante un progetto di sviluppo locale con l’obiettivo di invertire la tendenza allo spopolamento e all’abbandono del territorio.

Su proposta dell’assessore Daniele d’Amario, approvate le linee di indirizzo per i contributi ai Comuni della abruzzesi per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di interesse locale. I fondi necessari alla copertura ammontano a complessivi 200mila euro.

Aggiornato il l Disciplinare regionale “ABRUZZO BIKE FRIENDLY”, finalizzato a promuovere la costituzione di una rete di strutture ricettive e di servizi complementari in grado di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta cicloturistica per la rete regionale “Abruzzo bike friendly” prevedendo la possibilità di adesione anche da parte delle amministrazioni locali. L’iniziativa si inquadra nella più ampia programmazione regionale finalizzata alla creazione di una rete di turismo attivo e sostenibile per incentrare la strategia regionale della offerta turistica su un turismo green e slow, stimolare i territori a diventare sempre più accoglienti per turisti e residenti che vogliono visitarli e viverli in bicicletta.

Approvato anche il Disciplinare regionale per la realizzazione della rete regionale “ABRUZZO TREKKING FRIENDLY” per l’offerta turistica legata al trekking allo scopo di valorizzare la fruibilità dei sentieri e dei cammini della regione, la natura, la scoperta dei borghi e dei piccoli centri.

Su iniziativa del vice presidente Emanuele Imprudente approvata la “Disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Approvata anche la proposta di legge che dovrà essere presentata in Consiglio regionale per la conseguente discussione in materia ambientale . Per quanto riguarda gli interventi relativi ad acque reflue urbane, è prevista una semplificazione del procedimento che tende a superare la predisposizione del progetto preliminare, attuale fattibilità, per incentrare l’approvazione progettuale, in capo all’ERSI, all’esito della predisposizione del progetto definitivo.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, per la definizione del piano regionale della rete scolastica per l’anno 2022-2023 approvate nuove disposizioni. Si tratta di indirizzi rivolti alle Province al fine di consentire alle stesse di procedere alla definizione dei Piani provinciali sulla base dei quali si perviene alla successiva definizione del Piano regionale . È previsto anche l’apposito cronoprogramma degli adempimenti.

La giunta ha aderito all’invito della Cassa delle Ammende a presentare una proposta progettuale in partenariato con soggetti del terzo settore operanti nel territorio regionale e con esperienza nell’ambito di interventi di giustizia riparativa e mediazione penale entro il 21 giugno 2021. Il cofinanziamento, previsto come requisito indispensabile per presentare la proposta di intervento a Cassa Ammende, corrispondente al 30% del finanziamento assegnato di complessivi € 120.000,00, pari a € 36.000,00.