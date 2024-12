GIUNTA ABRUZZO: PROROGA ACCORDO TRATTAMENTO RIFIUTI ROMA, PROGRAMMAZIONE ASL, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta straordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha autorizzato la proroga sino al 31/12/2025 dei conferimenti/trattamenti di rifiuti urbani indifferenziati prodotti da Roma Capitale, per un quantitativo complessivo di 80.000 tonnellate, presso l’impianto di TMB di titolarità della DECO Spa sito in località Casoni nel Comune di Chieti. Accertata la compatibilità ambientale e le potenzialità quantitative disponibili dell’impianto, ha deliberato altresì le condizioni tariffarie a titolo di compensazione ambientale già definite.

Su iniziativa dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, rideterminato in complessivi euro 1.185.398,40 il budget contrattuale assegnato al Centro Adriatico della Fondazione Papa Paolo VI per l’erogazione delle prestazioni per il trattamento del disturbo dello spettro autistico già in carico presso in regime ambulatoriale nel 2024 e in complessivi euro 20.436.969,46 il tetto di spesa per l’assistenza dei pazienti con disturbi dello spettro autistico.

Recepito il decreto del Ministero della Salute del 23.06.2023 recante la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, così come modificato, e approvato il nomenclatore tariffario regionale e del CUR per tali prestazioni.

Approvati gli strumenti di programmazione 2025-2027 delle ASL di Teramo, Pescara, Avezzano Sulmona L’Aquila e Lanciano Vasto Chieti e i piani triennali dei fabbisogni del personale delle Aziende Sanitarie del SSR per gli anni 2024-2026.

Demandate al Dipartimento Sanità le attività necessarie e funzionali al processo di dematerializzazione delle prescrizioni di assistenza protesica e di adeguamento dei sistemi informatici per l’implementazione dei codici del nuovo tariffario da porre in essere alla luce delle indicazioni che saranno fornite a livello centrale.

Su proposta dell’assessore a Beni e Attività Culturali e di Spettacolo Roberto Santangelo, adottato il programma degli eventi diretti della Giunta regionale per l’anno 2024 composto dalle proposte presentate dagli Enti pubblici e privati con la relativa quantificazione dell’onere finanziario posto a carico della Regione Abruzzo per i singoli eventi per un importo complessivo di euro 614.000,00.

Deliberati i criteri e le modalità per l’inserimento dei soggetti aventi titolo nel registro delle manifestazioni storiche di interesse locale.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, la Giunta ha conformato, tramite approvazione dello schema di addendum alla convenzione già sottoscritta in data 07.09.2022 tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, soggetto attuatore, l’allineamento del cronoprogramma finanziario agli interventi relativi al finanziamento statale di € 15.000.000,00 per la realizzazione di collegamento dell’Asse Attrezzato di Pescara e l’adeguamento dello svincolo S.S. 714.

Approvato l’aggiornamento 2025 al prontuario dei Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, integrato il piano del Fabbisogno annualità 2024

Autorizzato l’attingimento, da parte dell’agenzia regionale di protezione civile, alla graduatoria del pubblico concorso, indetto dalla giunta regionale, per l’assunzione di dirigenti informatici a tempo indeterminato e pieno.

Approvato lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobile Club Italia avente ad oggetto la gestione, l’aggiornamento e la bonifica degli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione di corrette e aggiornate liste delle posizioni fiscali nonché per la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all’integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi.