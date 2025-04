GIUNTA ABRUZZO: PROROGA PIANO VENATORIO, VARIAZIONE BILANCIO, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato lo schema di Protocollo tra tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per la riqualificazione degli impianti tecnologici del complesso sportivo “Le Naiadi”.

Su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura, all’Ambiente e ai Parchi e riserve naturali Emanuele Imprudente, approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) per l’accertamento e l’indennizzo dei danni causati da orsi, alle colture ed al patrimonio zootecnico, nei territori comunali di competenza regionale.

Deliberata la proposta al Consiglio regionale di prorogare il vigente Piano faunistico-venatorio regionale dell’Abruzzo di due anni, fino al 29 settembre 2027 e comunque fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione.

Approvato il Programma Operativo Regionale (POR) annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

Assunte le disposizioni integrative concernenti la deroga, per il residuo periodo di programmazione della Politica Agricola Comune 2023/2027, relativa agli allevamenti bovini di piccole dimensioni.

Su proposta dell’assessore al Bilancio, al Personale e alle Aree Interne Mario Quaglieri, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, autorizzati il Comune di Atri alla riserva di un alloggio e il Comune di Montesilvano alla riserva di una percentuale pari al 15% degli alloggi disponibili.

Approvata variazione al Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2025 – 2027 finalizzata a dare attuazione agli interventi previsti degli articoli 36 e 45 della legge regionale 6 febbraio 2025 n. 3 , dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 2025 n. 4 e dell’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2025 n. 7.

Approvata variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) FSC 2021/2027. Intervento di profilatura plano-altimetrica dell’alveo e sistemazioni spondali del torrente Vibrata nel tratto dal Lago Verde fino alla foce. € 106.742,23

2) Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico. € 75.017,64

3) Progetto EBAP. Educazione, Biodiversità Agraria, il Parco. € 31.698,55

4) Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico. € 263.489,38

5) Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito del sisma 2009 di Palazzo Centi. Incentivi per funzioni tecniche. € 25.912,54

6) PNRR Cultura 4.0. Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale. € 3.067.164,88

7) Quota tariffaria a titolo di compensazione ambientale trattamento rifiuti AMA. € 1.730.000,00

8) Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). € 26.081,07

9) PR FESR 2021/2027 – Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu. Azione 2.7.1. € 8.248.000,00

10) PR FESR 2021/2027 Azione 2.4.1 Contrasto al dissesto idrogeologico. € 13.396.019,51

Approvate le revisioni parziali degli assetti organizzativi dei Dipartimenti “Sanità”, “Lavoro e Attività Produttive”, “Sociale – Enti Locali – Cultura” e “Presidenza – Programmazione – Turismo”.

Disposta l’adozione di ogni adempimento utile a consentire l’espletamento delle procedure di stabilizzazione.

Prorogato a Giovanni Marchese l’incarico di Dirigente del Servizio “Supporto Economico Amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti pubblici locali, Umberto D’Annuntiis, nell’ambito del progetto di realizzazione dell’impianto filoviario nei Comuni di Pescara e Montesilvano, prevista l’attivazione in via temporanea di un servizio di trasporto pubblico su gomma da effettuarsi sul tracciato filoviario con la conseguente ristrutturazione dei servizi della suddetta area urbana.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha preso atto del nuovo schema di convenzione tra l’ASR Abruzzo e le AASSLL regionali (enti avvalsi) per lo svolgimento delle attività connesse alle verifiche ispettive di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo.

Approvate le linee guida relative agli interventi di artrodesi al fine di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni erogate in materia di chirurgia vertebrale.

Approvato il “Disciplinare per la formazione, l’aggiornamento, la nomina ed il rinnovo delle Guardie zoofile volontarie della Regione Abruzzo” predisposto dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti.

Sulla base del parere favorevole ricevuto dal Ministero della Salute, per il tramite dell’Unità di Missione, relativamente alle richieste di rimodulazione presentate, approvato il nuovo Piano Operativo Regionale degli interventi PNRR Missione 6 Salute.