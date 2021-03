GIUNTA ABRUZZO: PROROGA SALDI INVERNALI, AMPLIAMENTO IMPIANTI SCI OVINDOLI, TUTTI I PROVVEDIMENTI

PESCARA – La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, nell’ambito del Patto per il Sud – Masterplan Abruzzo, ha approvato lo schema di appendice alla convenzione originaria tra Regione e Comune di Ovindoli, riferita all’intervento di ampliamento degli impianti e delle piste del bacino Ovindoli-Monte Magnola, che vede come soggetto attuatore il Comune di Ovindoli, per un importo di 4 milioni 340 mila euro. Tale appendice è finalizzata alla modifica delle modalità di erogazione delle rate, motivata dalla specificità delle opere (infrastrutture funiviarie) che presentano un elevato contenuto tecnologico con breve durata del cantiere e l’impossibilità di eseguire un numero elevato di Stati di avanzamento dei lavori (SAL).

Nell’ambito degli interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale, la Giunta, su proposta degli assessori Daniele D’Amario e Guido Liris, ha approvato le linee di indirizzo relative ai contributi a fondo perduto in favore di soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate presenti sul territorio regionale al fine di contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’ emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse previste, pari a 2 milioni di euro, trovano capienza in una variazione di bilancio in corso di approvazione in sede di Consiglio regionale. La Giunta, intanto, ha autorizzato la predisposizione e la pubblicazione dell’Avviso relativo a questa misura di sostegno in favore degli impianti sciistici abruzzesi.

Su proposta dell’assessore allo Sport, Guido Quintino Liris, la Giunta, sulla base della legge regionale n.10 del 2018, ha assegnato un contributo finanziario al Comune di Pescara pari a 10 mila euro per il trofeo Skate Italia ed i Campionati italiani indoor di pattinaggio ed un contributo finanziario della stessa entità al Comune di Rivisondoli per le finali di Coppa Italia sprint e individuale di Sci Alpinismo.

Su proposta del vice presidente ed assessore all’Ambiente, Emanuele Imprudente, e sulla base del Testo unico in materia ambientale, la Giunta ha approvato l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque. Infatti, una specifica Direttiva comunitaria in materia di acque stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di raggiungere un obiettivo di qualità ambientale buono sui corpi idrici superficiali e sotterranei, al fine di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, di migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. È stato approvato anche il calendario ittico regionale per il 2021 e, contestualmente, la modifica delle Linee guida della pesca nelle acque interne oltre al Disciplinare per l’esercizio della pesca notturna alla carpa.

È stata anche disposta la concessione in uso al Comune di Pescara del parcheggio a servizio degli immobili della Regione Abruzzo, sito in via Raffaello in Pescara. Al riguardo, il Comune di Pescara ha evidenziato la necessità di disporre temporaneamente di questa area di sosta e parcheggio per le autovetture private, tenuto conto che l’uso di mezzi privati è, in un contesto temporale di contrasto alla pandemia da Covid-19, preferibile rispetto all’utilizzo di mezzi pubblici e scuola-bus. La fruizione dell’area per l’intera durata della concessione, e cioè sino al 31 dicembre 2022, con possibilità di rinnovo, dovrà avvenire a titolo gratuito per gli utenti.

Disco verde anche alla proposta dell’assessore, Daniele D’Amario, di aderire al “Patto locale per la lettura” promosso dal Comune dell’Aquila. È stata anche decisa, sempre su iniziativa dell’assessore D’Amario, la proroga del termine dei saldi invernali al 15 marzo 2021, oltre i sessanta giorni indicati dalla legge regionale n. 23 del 2018, a tutela dei commercianti già in situazione di grave crisi a causa del protrarsi delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso da Covid-19.

Via libera anche allo schema di convenzione con le associazioni dei consumatori ed utenti, inserite nello specifico registro regionale, in relazione al Programma generale “Sostegno ai cittadini consumatori per affrontare le conseguenze socio-economiche e sanitarie derivanti dall’epidemia da Covid-19 attraverso il supporto di sportelli o canali dedicati. Programma finanziato dal MISE con 257mila 794 euro.

Su input dell’assessore Pietro Quaresimale, approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti. Approvato anche lo schema di convenzione da stipulare tra Regione Abruzzo e Regione Toscana per la gestione condivisa del servizio di comodato d’uso della piattaforma relativa all’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica per una durata fino al 31 dicembre 2022.

Approvata, inoltre, la proposta dell’assessore all’Ambiente, Nicola Campitelli, di adottare l’Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera denominata RA 03, riferita a stabilimenti in cui sono ubicati impianti di combustione di diverse dimensioni. Per questi impianti diventa necessaria l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che può essere di tipo ordinario mediante ricorso all’Autorizzazione Unica Ambientale oppure un’autorizzazione integrata ambientale oppure un’autorizzazione di carattere generale. Nell’ottica della semplificazione amministrativa, è stata predisposta l’autorizzazione di carattere generale al fine di poter procedere a forme autorizzative più snelle nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. La definizione di tali procedure è stata condivisa con l’Arta, organo tecnico della Regione Abruzzo, e le con le Asl e comunicata alle organizzazioni di categoria.

