GIUNTA ABRUZZO: QUALITA’ DELL’ABITARE, INTERVENTI AEROPORTO PESCARA, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta straordinaria, a latere del consiglio regionale, la giunta presieduta dal presidente Marco Marsilio.

Tre i provvedimenti adottati: approvata, su proposta degli assessori Nicola Campitelli e Guido Quintino Liris una delibera avente ad oggetto tre proposte per la partecipazione al Programma nazionale per la qualità dell’abitare, costituite da un insieme di interventi e misure per specifiche strategie. Si tratta di interventi di riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano e socio economico dei comuni costieri.

Definite, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì le linee negoziali per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate.

Riprogrammate, su proposta di Marsilio, economie dei fondi FSC per assicurare la copertura finanziaria dei seguenti interventi: Aereoporto di Pescara, completamento aree reparti di volo Enti di Stato, soggetto attuatore SAGA per 443mila euro; misure necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, per la verifica dello stato strutturale del cavalcavia del km 7+980 sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, soggetto attuatore Arap, importo pari a oltre 270mila euro; Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi di aree interne, rilancio delle microimprese-riqualificazione via Castello soggetto attuatore comune di Moscufo, per un importo pari a 27mila euro.