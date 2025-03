GIUNTA ABRUZZO: RADDOPPIO ROMA-PESCARA, GESTIONE NAIADI, VARIAZIONE BILANCIO, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, in merito al Progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Lotto 2 Raddoppio della tratta Manoppello-Scafa” sulla linea ferroviaria Roma–Pescara, su proposta del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha preso atto che la soluzione progettuale proposta dal Comune di Scafa, relativamente al sottopasso ad uso ciclabile, è stata recepita da Rete Ferroviaria Italiana, integrando, pertanto, l’assenso reso in merito all’intesa sulla localizzazione delle opere, al fine di consentire ad R.F.I. di provvedere, nel rispetto degli stringenti tempi, all’appalto delle opere.

Approvato, sempre su input del presidente, l’Atto di Indirizzo finalizzato all’emanazione di un Avviso pubblico per la redazione di un nuovo Albo di esperti per l’affidamento di incarichi di commissario ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia.

Via libera, su iniziativa del vicepresidente ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, allo schema di accordo da sottoscrivere tra la Regione e l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), finalizzato alla realizzazione di attività propedeutiche al rinnovo del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Disco verde anche per il riconoscimento del Tavolo scientifico interdisciplinare “Abruzzo Sostenibile Blue Deal” tra la Regione – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale – IZSAM, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali di Teramo, Pescara e Lanciano-Vasto-Chieti.

Approvata anche una deliberazione del Consorzio di Bonifica Nord di adozione del Regolamento Privacy.

Approvato, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Mario Quaglieri, il documento “Metodologia per la valutazione della congruità economica relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Progetti S.p.A. e definiti i parametri di confronto dei costi/corrispettivi, quale criterio univoco e comune alle diverse strutture regionali affidanti servizi alla Società Abruzzo Progetti S.p.A. Si approvano, contestualmente, lo schema del nuovo Accordo Quadro e lo schema di Convenzione da sottoscrivere nel triennio 2025/2027, sulla base della suindicata metodologia, intendendo per gli effetti superato il precedente Accordo Quadro.

Autorizzato il Comune di Civitaquana alla riserva di tre alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Approvazione, sempre su proposta di Quaglieri, lo schema di Accordo, attuativo della Convenzione quadro relativo all’affidamento alla società in house della Regione Abruzzo, Fi.R.A. S.p.a., del servizio di gestione degli impianti sportivi del complesso Le Naiadi di Pescara. L’accordo sarà sottoscritto tra il dirigente del competente Servizio Politiche Turistiche e Sportive e il presidente FiRA. La proposta di deliberazione, contestualmente, prevede l’approvazione del Piano delle attività per la gestione del Complesso sportivo Le Naiadi di Pescara per il periodo di gestione che va dal 15 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025. Il piano prevede un utilizzo di risorse regionali per l’importo massimo di € 799.559,10 che trova copertura nello stanziamento di € 800.000,00 previsto dalla Legge di stabilità regionale 2025.

Adottata una variazione di bilancio utile all’iscrizione, nel triennio 2025-2027, delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, compatibilmente con la nuova programmazione.

Approvato, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il Piano delle attività e lo schema di convenzione in relazione alla creazione di uno sportello regionale del consumatore. Infatti, per il tramite del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vengono riconosciute alle Regioni risorse a tutela del consumatore al fine di assicurare la più ampia diffusione territoriale di assistenza al cittadino/utente per garantire l’accessibilità e prossimità ai cittadini.