GIUNTA ABRUZZO: RILASCIATI ACCREDITAMENTI SOCIETA’ SANSTEFAR

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, nel prendere atto del trasferimento del Centro Ambulatoriale di riabilitazione e dell’Ambulatorio dedicato per l’Autismo, della Società Sanstefar Abruzzo SPA, ha rilasciato in favore della stessa società l’accreditamento istituzionale per le seguenti strutture:

Centro Ambulatoriale di riabilitazione, per complessive n. 89 prestazioni ambulatoriali individuali, n. 12 prestazioni ambulatoriali di gruppo, n. 40 prestazioni ambulatoriali domiciliari e n. 10 prestazioni ambulatoriali extramurali individuali;

Ambulatorio dedicato per l’Autismo, per complessive n. 80 prestazioni, di cui n. 28 ambulatoriali individuali, n. 36 ambulatoriali di gruppo e n. 16 domiciliari/extramurali.

Rilasciato anche l’accreditamento definitivo in favore della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS per il Centro di Riabilitazione San Domenico con sede operativa in Avezzano, in via Macerine, per n. 25 posti di semiresidenze disabili e per il Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola con sede operativa in Sulmona per n. 25 posti di semiresidenze disabili.

L’esecutivo sempre su proposta dell’assessore Verì, ha approvato il documento tecnico di aggiornamento del manuale di autorizzazione “Ospedale di Comunità” e il documento tecnico relativo ai requisiti di accreditamento “Ospedale di Comunità”.

Preso atto del parere tecnico rilasciato dall’ASR (Agenzia sanitaria regionale) è stata confermata l’autorizzazione/accreditamento in favore della ASL 04 per il Servizio Trasfusionale aziendale del PO di Teramo (sede principale);

Medicina Trasfusionale del PO di Giulianova (articolazione organizzativa);

Medicina Trasfusionale del PO di Atri (articolazione organizzativa);

Unità di Raccolta Sangue del PO di S. Omero (articolazione organizzativa).