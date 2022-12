GIUNTA ABRUZZO: RIPROGRAMMAZIONE PSC, FONDI A CONSORZI BONIFICA, REGOLE EROGAZIONI DIRETTE AD EVENTI

L’AQUILA – Si è tenuta questa mattina, a Pescara, una seduta della Giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti: su proposta del Presidente Marco Marsilio, l’esecutivo ha deliberato la riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione 2000-2020 per finanziare la realizzazione di un collettore fognario a servizio del Comune di Lucoli e della frazione di Sassa del Comune dell’Aquila (240.000 euro). L’intervento di messa in sicurezza della struttura viaria denominata “strada Val Fino” (1.237.795,69 euro); la realizzazione di un laboratorio, camera stagna, per potenziare i servizi dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo (1.700.000 euro); e l’avviso pubblico per gli interventi destinati al sostegno delle imprese artigiane colpite dall’emergenza Covid (5.896.218 euro).

La Giunta, poi, su proposta del Vice Presidente con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, ha deliberato un fondo pari a 1.500.000 euro destinato, proporzionalmente, ai Consorzi di Bonifica abruzzesi: Bonifica Interno (277.642,01 euro), Bonifica Centro (465.972,39 euro), Bonifica Ovest (170.827,50 euro), Bonifica Nord (168.049,39 euro) e Bonifica Sud (417.508,72 euro).

Sempre su indicazione del Vice Presidente Imprudente, è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Abruzzo, Consorzio di ricerca unico d’Abruzzo (Crua), Istituto Zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise e il Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli alimenti (ITQSA), per la realizzazione e l’attuazione del progetto “Ri.Cr.E.A. – riqualificazione del Crua per ecosistemi agroalimentari”.

Infine, su proposta dell’assessore alla cultura Daniele D’Amario, sono stati approvati il Piano per l’organizzazione diretta di eventi da parte della Giunta regionale e la graduatoria per la concessione di contributi diretti, ai sensi della l.r. 55/2013.