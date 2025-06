GIUNTA ABRUZZO: RISORSE PROGETTI ASL, IN LOMBARDIA LABORATORIO UFFICIALE ANALISI 5 ORGANISMI NOCIVI

L’AQUILA – La Giunta, riunitasi in data odierna e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato ulteriori semplificazioni delle procedure attuative dell’Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Approvato il Conto Consuntivo Rendiconto generale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile relativo all’esercizio finanziario 2024.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, deliberati i progetti obiettivo regionali, elaborati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 28/11/2024, per l’utilizzo delle risorse vincolate ai sensi di legge e il riparto delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, per l’anno 2024, con il citato Accordo, con redistribuzione tra le quattro Aziende Sanitarie regionali delle risorse previste per le Linee progettuali. Inoltre, si è preso atto delle relazioni sui risultati raggiunti dai progetti anno 2023, prodotte ed approvate dalle Aziende Sanitarie regionali.

Approvate le linee di indirizzo per la predisposizione degli avvisi pubblici per la concessione di contributi alle associazioni, federazioni e confederazioni iscritte all’Albo regionale degli Abruzzesi nel Mondo.

Approvata la proposta progettuale presentata da Formez PA per la realizzazione del nuovo progetto, opportunamente integrato con le ulteriori attività richieste dalla Regione Abruzzo, per l’importo complessivo di Euro 8.719.600,00.

Su iniziativa del vicepresidente con delega all’Agricoltura e all’Ambiente, Emanuele Imprudente, istituito il Tavolo regionale sulla Zootecnia quale sede di consultazione e di confronto ai fini della definizione delle criticità e delle scelte strategiche di interesse del comparto zootecnico, attraverso lo svolgimento di un puntuale ed efficace coordinamento a cura della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, per le tematiche connesse alla Politica Agricola Comune.

Al fine di rafforzare il percorso di contenimento dei costi, la Giunta ha stabilito gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, per la società partecipata in controllo Centro agroalimentare della Valle della Pescara.

Designato il Laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia quale “laboratorio ufficiale” della Regione Abruzzo per l’esecuzione di analisi su tutte e cinque categorie di organismi nocivi (nematodi, insetti e acari, funghi, batteri, virus e fitoplasmi) da eseguirsi a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali.

Confermato altresì il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) quale laboratorio ufficiale della Regione Abruzzo per l’esecuzione di analisi di laboratorio su campioni prelevati durante i controlli ufficiali per le categorie di organismi nocivi “funghi e oomiceti” e “batteri” e per i controlli nell’ambito delle altre attività ufficiali.

Su proposta dell’assessore regionale agli Enti Locali Roberto Santangelo, stabilito il termine del 31 dicembre 2025 per il completamento delle attività progettuali residue relative al progetto pilota “Montagna inclusiva”.