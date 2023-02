GIUNTA ABRUZZO: SANITA’, EVENTI SPORTIVI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su indicazione dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato le procedure per l’aggiornamento degli elenchi di personale idoneo dai quali attingere figure per la nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende sanitarie regionali, approvando il relativo Avviso pubblico sulla base dei criteri per la valutazione del possesso del requisito dell’adeguata esperienza dirigenziale già utilizzati per la formazione degli attuali elenchi.

Sempre su proposta dell’assessore alla Salute, approvato anche il Piano degli strumenti di Programmazione 2023-2025 della ASL Pescara, tra cui il Piano degli investimenti. È stato adottato, con successiva delibera, anche il programma di attività di Governo clinico per i Pediatri di libera scelta per l’anno 2023. La Giunta, poi, ha adottato il programma di attività di Governo clinico per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, sulla base dell’accordo raggiunto in sede di Comitato permanente regionale della medicina generale, tenutosi nella sedula del 28 dicembre 2022.

L’esecutivo, su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, ha preso poi atto del differimento del termine di entrata in vigore degli aspetti vincolanti della carta di esercizio e dell’attestazione annuale, in tema di commercio sulle aree pubbliche, di cui all’art. 93 della L.R. 23/2018, al 1° gennaio 2024. La Giunta, su proposta dell’assessore con delega all’edilizia residenziale pubblica, Mario Quaglieri, sulla base della legge regionale n. 96 del 1996, ha autorizzato i Comuni di Tortoreto e Atri alla riserva del 15% degli alloggi di edilizia esistenziale pubblica, da assegnare per un limite temporale di due anni per far fronte a situazioni di emergenza.

Su input del vicepresidente ed assessore Emanuele Imprudente, deliberata la concessione in uso gratuito e temporaneo di porzione di immobile presente nell’area portuale di Ortona da destinare a laboratorio di diagnostica fitopatologica regionale. A tal proposito, estratto anche approvato lo schema di contratto tra l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e la Regione Abruzzo.

Adottato, su iniziativa dell’assessore Nicoletta Verì, l’atto di deliberazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” di Teramo relativo al Piano triennale degli investimenti 2023-25.

Via libera, sempre su proposta dell’assessore Verì, anche ai piani di Audit 2023 delle Aziende sanitarie regionali.

Su proposta dall’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, disposti contributi ai comuni di Opi, Pescara, Morro d’Oro Villa Tortoreto e Ortona per eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. Nello specifico, sono stati assegnati 5.000 euro al Comune di Opi per l’organizzazione dell’evento sportivo “Trofeo F.lli Gentile B.D.F. – Criterium Interappenninico 2023, 6.000 euro al Comune di Pescara per l’evento “Child show”, tappa di Coppa Italia circuito gare ANMB e di 25.000 euro per l’evento campionati italiani di pattinaggio corsa indoor 2023, di 20.000 euro al Comune di Morro d’Oro per la tappa Morro d’Oro-Sassotetto/Sarnano della Tirreno Adriatico di ciclismo, 30.000 euro al Comune Tortoreto per la tappa Greccio-Tortoreto della Tirreno-Adriatico di ciclismo e 20.000 euro al Comune di Ortona per l’organizzazione del Circuito Nazionale Italia Cup classe velica olimpica ILCA.

Disco verde anche al progetto di legge “norme finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del programma regionale FESR ed FSE.

In relazione, poi, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la trasformazione digitale – ed Il relativo Piano operativo regionale di attuazione della misura 1.7.2 riguardante i centri di facilitazione digitale.

La Giunta ha, infine, approvato la proposta di legge regionale recante disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.