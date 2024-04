GIUNTA ABRUZZO: SANITA’, POLITICHE GIOVANILI, IO STUDIO, I PROVVEDIMENTI APPROVATI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, i procedimenti attuativi, sulla base della legge regionale n.14 del 17 marzo 2023, volti a disciplinare le modalità con cui i cittadini italiani senza dimora e non residenti in Paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, possano accedere all’iscrizione nelle liste degli assistiti e alla scelta del Medico di Medicina Generale.

Lo stesso provvedimento stabilisce, in riferimento alle modalità di segnalazione degli aventi diritto, che i Comuni accertano, tramite i Servizi Sociali, la condizione prevista dalla normativa sulla base degli elementi acquisibili tramite i servizi anagrafici e, grazie agli approfondimenti di tipo sociale, rilasciano apposita attestazione anche con la collaborazione dei servizi sanitari (ad esempio assistenti sociali dei servizi ospedalieri, Servizi per le Dipendenze, ecc..) e dei soggetti del Terzo settore che svolgono attività a favore delle persone in situazione di fragilità e secondo le modalità organizzative definite a livello locale.

Via libera, su proposta dell’assessore al Sociale, Roberto Santangelo, all’approvazione del Piano operativo relativo al Fondo Nazionale Politiche Giovanili annualità 2023.

Nello specifico, è stata recepita l’Intesa sancita nella Conferenza Unificata del 20 dicembre 2023 relativamente alla ripartizione per l’anno 2023 del “Fondo per le politiche giovanili e alla riassegnazione delle somme afferenti le quote del medesimo Fondo, relative alle annualità 2022 e precedenti, non erogate alle Regioni con cui è determinata in € 571.033,00 la quota di risorse finanziarie a favore della Regione Abruzzo ed in € 63.448,00 il cofinanziamento pari ad almeno il 10% del valore complessivo del progetto regionale.

Infine, sempre su proposta dell’assessore Santangelo, in relazione alle borse di studio “IoStudio”, a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024, rispetto alle quali alla Regione Abruzzo è stata destinata la somma complessiva di € 949.239,46, la Giunta regionale ha stabilito di consentire il cumulo tra le borse di studio e altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri di testo.