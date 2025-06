GIUNTA ABRUZZO: SCELLI DIRETTORE AGENZIA PROTEZIONE CIVILE, VARIAZIONE BILANCIO, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha conferito a Maurizio Scelli, l’incarico di direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Approvato anche lo schema di Convenzione e lo schema di Progetto Formativo per lo svolgimento di tirocini curriculari, tra la Giunta Regionale d’Abruzzo e l’Università degli Studi di Teramo, Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del Master di II livello in “Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi”.

Delineati gli indirizzi per procedere all’affidamento all’esterno del Servizio di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) per la Regione Abruzzo – Giunta regionale, attraverso un contratto di servizi cui pervenire secondo le procedure contemplate dal Codice dei Contratti pubblici.

Sempre su proposta di Marsilio, approvate le linee-guida che regolano il procedimento di formazione delle decisioni della Regione riguardo alle pre-impugnative che il Governo trasmette riguardo a leggi regionali ritenute incostituzionali.

La Giunta, su proposta del vicepresidente, Emanuele Imprudente, ha poi deliberato la costituzione del Fondo per l’esercizio della caccia, in relazione all’annualità 2025, con le risorse riscosse a titolo di tasse di concessione regionale per l’esercizio venatorio previste nell’anno 2024.

In relazione all’approvazione, su iniziativa del vicepresidente Emanuele Imprudente, del bilancio di previsione 2025-2027 dell’ARPA Abruzzo, la Giunta regionale ha dato mandato al Servizio competente di chiedere ad ARPA l’integrazione della relazione programmatica indicando le attività relative ai controlli sulle attività estrattive previste dalla legge.

Sempre su input di Imprudente, via libera al bilancio consuntivo dell’ARTA Abruzzo, secondo le previsioni di legge. Dalle attività istruttorie svolte, si è rilevato per il 2024 un risultato positivo, in aumento rispetto all’anno precedente, pari ad un utile di esercizio di € 152.730,73 e un risultato economico (depurato della gestione straordinaria) in peggioramento con saldo di € 1.500.512,11.

La Giunta, su proposta dell’assessore, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in termini di competenza e cassa, in relazione alle seguenti spese:

1) Rete degli sportelli regionali del consumatore – MAP10. € 5.395,29

2) Biosicurezza – misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. € 273.184,00

3) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. € 711.000,00

4) Rimborsi da contributi per la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree montane. € 3.275,27

5) Commissioni di verifica e collaudo dei depositi di oli minerali. € 500,00

6) Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità – Turismo accessibile e inclusivo. € 1.742.529,00

7) PAR FSC 2007-2013 Sistema idrico integrato. Interventi in materia di rischio idrogeologico € 1.254.431,59

8) Risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. € 478.728,83

9) Monitoraggio e sorveglianza fitosanitaria per gli organismi nocivi. € 153.729,81

10) Realizzazione della nuova sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale d’Abruzzo e del Molise G. Caporale. II lotto funzionale da destinare a laboratori di bromatologia. Stabulari per piccoli animali e uffici. € 5.700.000,00

11) PNRR. Rinnovo flotta del materiale rotabile ferroviario. € 5.477.325,84

12) Procedura di emersione lavoratori irregolari annualità 2020-2021-2022-2023. € 1.827.003,02

13) Strumenti di incentivazione del personale Centri per l’impiego. € 186.089,75

14) Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego – Art. 1, comma 85, L. 30 dicembre 2021 n. 234. Annualità 2024. € 774.085,06

15) Rinnovo della flotta di materiale rotabile su gomma per servizio di trasporto pubblico locale. € 13.713.700,00

16) Restituzione di somme da parte dei medici convenzionati per l’assistenza primaria per sentenze cassate dalla Suprema Corte. € 43.000,00

17) Fondo nazionale per servizi ed interventi sociali – Legge 328/2000. € 29.321.043,38

18) PNRR. Cancellazione per assegnazione ad AGEA dei progetti “Ammodernamento dei frantoi oleari” e “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”. € 8.060.721,90

19) Realizzazione centro sportivo polivalente residenza universitaria via Crucioli Teramo. Riqualificazione e messa in sicurezza infrastruttura viaria intercomunale alta valle del Pescara. € 1.580.000,00

20) PNRR Salute – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, digitalizzazione DEA I e II livello. € 13.255.820,70

In attuazione dell’art. 29 della Legge regionale 10 luglio 2024, n. 11 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni” finalizzato a garantire il funzionamento delle attività afferenti la gestione del Centro di smistamento merci della Marsica nonché lo sviluppo e il potenziamento del settore logistico e infrastrutturale della Regione Abruzzo, sempre su proposta di Quaglieri prevista un’entrata e una corrispondente spesa di euro 450.000,00 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

Presa d’atto dell’istruttoria favorevole effettuata dal Servizio Edilizia Sociale e Scolastica in merito alla proposta di programmazione triennale 2025/2027 del fabbisogno di personale (P.T.F.P.) e al piano assunzioni 2025/2027 approvati dall’ATER di Lanciano

Approvato il reinvestimento delle risorse derivanti dalle vendite di alloggi ERP incassate dall’ ATER di Pescara nell’annualità 2024.

Individuate le modalità di erogazione del contributo di € 60.000,00 previsto dalla Legge di stabilità regionale 2025, per l’intervento denominato “Giro d’Abruzzo juniores 2025”.

Presa d’atto dell’istruttoria favorevole effettuata dal Servizio Edilizia Sociale e Scolastica in merito alla proposta di ridefinizione del programma triennale 2025/2027 del fabbisogno di personale (P.T.F.P.) approvata da parte dell’ATER di Chieti

Approvato l’aggiornamento per l’annualità 2025 del Piano di vendita di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica proposto dal Comune di Celano

Approvato il reinvestimento delle risorse derivanti dalle vendite di alloggi ERP incassate dall’ATER di Lanciano nell’annualità 2024.

Via libera, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, al documento tecnico “Percorso lilla in pronto soccorso” elaborato da uno specifico gruppo tecnico insediato presso l’Agenzia Sanitaria Regionale. Si tratta di uno degli adempimenti espressamente previsti dal Piano di attività regionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) della Regione Abruzzo.

Confermato, su input dell’assessore Umberto D’Annuntiis, a favore del Comune di Pescasseroli, il finanziamento pari ad € 2.653.738,61, per una nuova iniziativa consistente nella realizzazione della seggiovia quadriposto “Stazzo-Aceretta” in luogo della seggiovia biposto a collegamento permanente dei veicoli “Stazzetto”.

Su proposta dell’assessore, Tiziana Magnacca, la Giunta ha varato un progetto che mira a promuovere ed a sostenere, con azioni concrete, una politica di valorizzazione delle imprese artigiane operanti sul territorio al fine di supportarle e favorirle nella crescita. Questo soprattutto in considerazione del grave contesto di crisi economica derivante anche da diversi fattori esterni

Approvate le linee guide regionali in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.

Facendo seguito ad una delibera dello scorso mese di marzo di approvazione della programmazione dei fondi relativi all’annualità 2025, in relazione alla Legge regionale 24 novembre 2016, nr. 38, articolo 11, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Umberto D’Annuntiis, ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e i Soggetti Attuatori della programmazione 2025.

Su proposta del vicepresidente, Emanuele Imprudente, sono state previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell’ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila, al fine di garantire i volumi necessari per l’uso idrico potabile del comprensorio Provinciale.

Riguardo alla programmazione degli interventi da finanziare con il fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia – annualità 2023 – su iniziativa dell’assessore Roberto Santangelo, la Giunta ha deliberato l’utilizzazione delle risorse assegnate, pari ad € 172.372,00, per consolidare e potenziare i servizi territoriali di supporto ai cittadini sordi e ipoacusici, implementati sui territori grazie al fondo relativo alle annualità 2021 e 2022, mirati all’abbattimento delle barriere comunicative presso i punti di accesso ai servizi sociosanitari, con particolare focus sui servizi sanitari d’emergenza.

Riapprovato, su input dell’assessore Mario Quaglieri, il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 alla luce del Parere del Collegio dei Revisori n. 9/2025 e tenuto conto della relazione del Servizio Bilancio.